Gradite, prenavljate? Vsi preverjeni izvajalci na enem mestu

28.11.2019 | 13:35

Mojmojster je spletna platforma, ki na enem mestu združuje že skoraj 12.000 izvajalcev iz vse Slovenije. Vsi obrtniki so skrbno preverjeni, s svojimi profili, referencami in mnenji strank, s čimer Mojmojster omogoča, da hitro in enostavno najdete kakovostnega izvajalca: le izpolnite obrazec, oddate povpraševanje in se naslonite nazaj. Storitev je za uporabnika popolnoma brezplačna, brez provizij ali drugih skritih stroškov, saj sistem podpirajo obrtniki, ki si manjšo letno naročnino poplačajo že s prvim sklenjenim poslom.

Le klik do izvajalca

Potrebujete prenovo stanovanja, polaganje tlakovcev, ureditev okolice ali čistilni servis? Na Mojmojster je strnjenih več kot 200 kategorij različnih gradbenih del in storitev. Brskate lahko med več kot 1000 uporabnimi nasveti in strokovnimi članki, v kalkulatorju primerjate povprečne cene storitev ali preučite lokalne izvajalce. Ko se oborožite z novim znanjem, je čas, da oddate povpraševanje.

Preprosto kliknite na »novo povpraševanje«, izpolnite kratek vprašalnik, v katerem navedete vrsto dela, kratek opis, kvadraturo, zaželen začetek dela, kraj, in priložite skice. Izpolnite še svoje kontaktne podatke in oddajte povpraševanje. Zainteresirani obrtniki vam bodo kmalu poslali svoje ponudbe. Več podatkov kot boste navedli, natančnejše bodo ponudbe. Ne pozabite upoštevati tudi časa, saj so urgentna dela dražja, kakovostni obrtniki pa so zelo zaposleni. Ponudbe izvajalcev lahko preprosto primerjate med seboj in izberete najugodnejšega oz. najkakovostnejšega izvajalca in se dogovorite za začetek dela.

Na Mojmojster lahko obiščete tudi osebne profile izvajalcev in primerjate njihove reference, ocene in mnenja strank. Kot naročnik lahko ocenite opravljeno delo in napišete komentar, s čimer pripomorete k natančnosti podatkov in pomagate vsem uporabnikom za vami. Mojmojster vse pritožbe strank skrbno preverja in obrtnike, ki so prekršili standarde, odstrani iz imenika.

Ste obrtnik?

Kot obrtnik lahko dostopate do stotine strank, ki vsakodnevno iščejo izvajalce. Preizkusite Mojmojster brezplačno. Prijavite se, si zgradite privlačen profil z opisi in slikami svojih najboljših del ter začnite dnevno prejemati povpraševanja iz vaše stroke po elektronski pošti in SMS. Če vas projekt zanima, vam sistem posreduje kontaktne podatke stranke, s katero se lahko pogovarjate in si izmenjujete datoteke kar prek platforme. Vse formalne dogovore sklepate neposredno s stranko, saj Mojmojster ne posega v pravne dogovore in finančne transakcije.

Mojmojster preverja resnost vsake stranke posebej in povpraševanja po potrebi dopolni, zato kot obrtnik prejemate le resne projekte. Povpraševanja je mogoče tudi filtrirati glede na dejavnosti ali vrednosti projektov. Brezplačen preizkus sistema Mojmojster je omejen na določeno število in vrednost projektov, a že z majhno letno naročnino lahko kot obrtnik dostopate do vseh ugodnosti in povpraševanj, na strani pa lahko tudi oglašujete.

Tako se dela!

Mojmojster na novo določa, kaj pomeni gradnja. Digitalizacija obrtniškega trga omogoča hitrejše, preprostejše in kakovostnejše storitve. Z enotnim imenikom obrtnikov, njihovimi ocenami, referencami in mnenji strank omogočajo vsakemu izvajalcu, naj bo majhna ali velika riba, da s svojo kakovostjo konkurira drugim. S tem smo zaščiteni tudi naročniki, saj platforma skrbi za preverjenost podatkov o izvajalcih in nam omogoča pregled nad njihovim dozdajšnjim delom – vse na enem mestu. Pozabite na izgubo časa in živcev ob iskanju obrtnikov. Ekipa Mojmojster je zloglasno stresno gradnjo naredila za stvar preteklosti.

Več kot 200 različnih gradbenih del in storitev

Mojmojster močno olajša iskanje mojstrov, cen in nasvetov, saj so ti pregledno razporejeni v več kot 200 različnih kategorij: vse od arhitektov, prenove stanovanja do tlakovanja in urejanja okolice. Poglejmo si nekaj najpriljubljenejših poglavij.

Arhitekti

Naj bo novogradnja, prenova stanovanja ali adaptacija mansarde, potrebovali boste izkušenega arhitekta, ki vam bo pomagal pri najboljšem izkoristku prostora in vam pokazal več rešitev za obliko objekta, razporeditev prostorov, materiale in še več. Oddajte povpraševanje na Mojmojster in prejeli boste več ponudb arhitektov, ki bodo vaše želje spremenili v načrte in vas vodili skozi upravne postopke. Na strani lahko preverite reference arhitektov in mnenja drugih strank, saj je na Mojmojster.net zbranih že več kot 450 arhitekturnih birojev. Preverite lahko tudi okvirne cene arhitektov in številne nasvete: od notranjega oblikovanja in arhitekture do zunanje ureditve.

Geodeti

Pred začetkom gradnje potrebujete geodetski posnetek, ki vam ga izdela geodet. Na strani Mojmojster lahko med seboj primerjate že kar 180 geodetov. Poleg geodetskega načrta vam geodet lahko pripravi tudi ureditev meje, označitev meje, parcelacijo, zakoličbo objekta, komasacijo, evidentiranje zemljišča pod objektom in vpis stavbe v kataster, pridobitev hišne številke, ureditev etažne lastnine v primeru večstanovanjskih stavb in vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Na Mojmojster boste našli tudi povprečne cene geodetskih storitev in številne nasvete o geodeziji.

Novogradnja

Kdo si v življenju ne želi svoje sanjske hiše? Novogradnja je lahko lesena, betonska, zidana iz opeke, penjenega betona ali zgrajena iz naravnih materialov, kot sta slama ali butana glina. Da bo resnično ustrezala vašim potrebam in parceli, se najprej obrnite na arhitekta, nato pa se boste morali lotiti že pregovorno napornega iskanja gradbenika. Mojmojster vam lahko pomaga tudi tukaj, saj združuje več kot 900 gradbenikov za novogradnje. Tako dobite jasen pregled nad kakovostjo izvajalcev, njihove ponudbe pa lahko enostavno primerjate s povprečnimi cenami za različne novogradnje: od montažnih do zidanih. Na strani boste našli tudi na desetine uporabnih nasvetov, ki vam bodo pomagali načrtovati sanjski dom.

Prenova stanovanja

Prenavljate stanovanje, pa ne veste, kje začeti? Obseg prenove je odvisen od stanja stanovanja: oken, inštalacij, tlakov, parketa, sten, pohištva itd. Na Mojmojster lahko preberete nasvete o najnovejših trendih notranjega oblikovanja, kako optimalno oblikovati kuhinjo, katere barve uporabljati in cene prenove, nato pa preprosto pošljete povpraševanje in se naslonite nazaj. Na vaše povpraševanje bodo odgovorili preverjeni arhitekti, notranji oblikovalci in gradbeniki.

Krovec

Ni doma brez strehe nad glavo, zato boste na Mojmojster našli vsa krovska dela, kot so: zamenjava stare kritine, novo ostrešje, nadstreški, vgradnja strešnega okna ali frčade in druge. Stran ponuja tudi številne brezplačne nasvete za strehe novogradenj, zamenjavo strešne kritine, popravilo strehe in več. Enostavno pošljite povpraševanje že več kot 1000 izkušenim krovcem.

Kritine

Se ne znate odločiti, katero kritino izbrati? Je boljša opečna kritina, ustreza pločevinasta kritina, vam je všeč tegola, imate raje tradicionalne lesene strehe ali prisegate na vzdržljivo betonsko kritino? Na Mojmojster boste našli podrobne nasvete o prednostih in slabostih različnih kritin. Mogoče pa je treba zamenjati le del strehe. Naj bo nova streha ali prenova strehe, opišite svoje želje in z enim klikom pošljite povpraševanje že več kot 470 ponudnikom strešnih kritin v bazi Mojmojster.

Nadstreški

Nadstrešek pomeni povezavo med notranjostjo in zunanjostjo doma, zato ne preseneča, da so nadstreški za avtomobile, nadstreški za terase in balkone ter vhodni nadstreški tako priljubljeni. Preberite nasvete, pošljite povpraševanje izkušenim mojstrom in odkrili boste malo morje oblikovnih možnosti, materialov: od lesenih do jeklenih nadstreškov, kritin za nadstreške in domiselnih arhitekturnih rešitev.

Fasade

Fasada je obraz vašega doma, zato je še toliko pomembnejše, kakšno fasado izbrati. Trg ponuja malo morje rešitev: ometane fasade, lesene fasade, opečne fasade, fasade iz kamna, alu fasade, vlaknocementne fasade in še več. Za lažjo odločitev boste na Mojmojster našli številne nasvete, prav tako se lahko obrnete na bazo več kot 1500 preverjenih ponudnikov fasadnih sistemov.

Slikopleskarstvo

Barva je ličilo vašega doma, ki lahko še dodatno poudari njegovo kakovost. Če ne veste, kakšno barvo izbrati, se obrnite na enega številnih notranjih oblikovalcev ali slikopleskarjev na Mojmojster ali prebrskajte med praktičnimi nasveti za barvanje, pleskanje, beljenje in trende modnih barv.

Ometi

Izbira primernega ometa je težja, kot se zdi na prvi pogled. Glede na želeni videz teksture in fizikalne lastnosti poznamo apneno-cementni omet, mavčni omet, glineni omet in posebne sušilne omete. Glede na hitrost, detajle in ceno izdelave pa ločimo strojne in ročne omete. Brez strahu, na Mojmojster ponujajo številne nasvete, poleg tega lahko pošljete povpraševanje več kot 480 izvajalcem za omete.

Estrih

Preden položimo talne obloge, moramo zagotoviti primerno ravno in suho podlago, kar lahko naredimo s klasičnim, samorazlivnim ali suhim estrihom. Če ne veste, katerega izbrati, kakšna naj bo debelina estriha in kako vgraditi talno gretje, brez skrbi. Na portalu Mojmojster lahko najdete več kot 390 zanesljivih izvajalcev za estrihe, ki vam bodo z veseljem svetovali in poslali ponudbe.

Keramičar

Ploščice so priljubljen material, ki je zaradi svoje odpornosti in enostavnega vzdrževanja primeren za veliko območij, npr. kopalniške ploščice, kuhinjske ploščice, notranje ploščice, zunanje ploščice. Z izbiro pravega lepila in kakovosti vam bodo služile vse življenje. Prek Mojmojster lahko brezplačno dostopate do več kot 1000 izkušenih in preverjenih keramičarjev. Opišite vaše želje, pošljite povpraševanje in enostavno počakajte na ponudbe.

Parketarstvo

Občutek toplega lesa pod nogami, naravna tekstura in velika izbira barv so le nekateri razlogi, da leseni podi oz. parketi ne gredo iz mode. Na Mojmojster boste našli veliko nasvetov o masivnem parketu, troslojnem parketu, laminatih, ladijskih podih, lakiranju, oljenju in poliranju in prenovi parketa. Z enim samim klikom lahko tudi oddate povpraševanje že več kot 500 izkušenim parketarjem in prejeli boste več ponudb.

Mizarstvo

Mojmojster vam priskoči na pomoč tudi, ko iščete pohištvo, izdelano po meri. Poleg mnogih nasvetov in cen pohištva lahko brezplačno pridobite ponudbe več kot 950 preverjenih mizarjev, ki vam izdelajo pohištvo po vaših željah: od kuhinje po meri, miz, stolov, vgradnih omar do lesenih stopnic in drugih kosov.

Okna

Skozi okna v naš dom pada sončna svetloba, zato je pravilno dimenzioniranje okenskih odprtin na vaši hiši ključno za dobro počutje. Poleg količine svetlobe se je treba odločiti tudi med eno-, dvo- ali troslojno zasteklitvijo, ki vpliva na energetsko učinkovitost, in okvir okna: alu okna, pvc okna ali lesena okna. Za lažjo izbiro si lahko več preberete v člankih ali za nasvet vprašate 350 ponudnikov oken, zbranih na Mojmojster.

Vrata

Vrata so prepreka med notranjostjo in zunanjostjo objekta ali prostorov. Z njimi se rokujemo vsakič, ko vstopamo ali izstopamo, zato ni vseeno, katera izberemo. Notranja ali zunanja vrata so lahko lesena, pvc ali aluminijasta, za dodatno varnost pa si lahko omislimo protivlomna vrata. Kakšne so lastnosti, slabosti ali prednosti vrat, si lahko preberete v številnih nasvetih na Mojmojster. Pridobite pa lahko tudi ponudbe od več kot 700 ponudnikov vrat.

Tlakovanje

Lepo tlakovano dvorišče, tlakovana dovozna pot in tlakovanje okoli hiše veliko povedo o stanovalcih. S kakovostnimi tlakovci lahko bistveno prispevamo k videzu zunanje ureditve. Izbira je praktično neomejena: betonski tlakovci, prane plošče, keramične ploščice, naravni kamen, leseni tlakovci in še več. Mojmojster ponuja številne praktične nasvete za polaganje tlakovcev. Ko boste izbrali svojo sanjsko tlakovanje, preprosto pošljite povpraševanje več kot 780 ponudnikom tlakovcev, zbranih na strani.

Asfaltiranje

Asfaltiranje je hitra in ugodna rešitev za pokrivanje večjih zunanjih površin. Če potrebujete asfaltiranje dvorišča ali dovozne poti, je Mojmojster prava rešitev. Preberete si lahko vse o asfaltu, njegovih prednostih, slabostih in ceni, nato pa enostavno pošljete povpraševanje več kot 190 izvajalcem za asfaltiranje.

Urejanje okolice

Urejena okolica je ogledalo gospodinjstva, saj poleg hiše najbolj vpliva na podobo vašega doma. Če potrebujete košenje trave, obrezovanje dreves, striženje žive meje, čiščenje ribnika in druga vrtnarska dela, je Mojmojster pravi portal za vas. Poleg številnih nasvetov združujejo že več kot 900 vrtnarjev in sorodnih podjetij, ki jim lahko pošljete povpraševanje.

A tukaj se seznam ne konča, saj je na Mojmojster zbranih že več kot 12.000 izvajalcev, ki opravljajo več kot 200 različnih gradbenih del in storitev. Ne čakajte. Prihranite čas, denar in živce, pošljite povpraševanje in se naslonite nazaj. Gradnja še nikoli ni bila tako preprosta.

Oglasno sporočilo