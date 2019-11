Zagorelo v pritličju, dva sta se nadihala dima

28.11.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.40 uri je v naselju Trška Gora, občina Krško, zagorelo v pritličju stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Krško so požar pogasili, prezračili in pregledali prostore s termovizijsko kamero. Reševalci NMP Krško so oskrbeli dve osebi, ki sta se nadihali dima. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 23.37 se je v naselju Velika vas, občina Krško, na bencinski črpalki aktivirala varnostna dimna zavesa. Gasilci PGE Krško so objekt požarno zavarovali in prezračili prostore.

Ob 6.03 so v Boštanju, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odprli vhodna vrata stanovanjske hiše v kateri je bila obnemogla oseba. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.

Ob 10.45 so na gladini potoka Bezgavec pri ulici Bršljin v Novem mestu opazili belo penečo snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da neznana snov priteka v potok Bezgavec pri ulici Livada. Obveščeni so bili policisti ter inšpektor za okolje in prostor, ki bodo raziskali vzrok onesnaženja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 6:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB, TP GOTNA VAS;

- od 6:00 do 6:30 odjemalcem, oskrbovanim iz TP AVTOGALANT, TP OB POTOKU 2;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2;

- od 10:30 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP OB POTOKU 2, TP AVTOGALANT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Rovišče izvod Rovišče–Koritnica in Rovišče izvod Straža med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Armeško Jevša Bohor med 8.30 in 10.30 uro ter Bohor Dobrava med 11. in 13. uro.

M. K.