S prihodnjim letom tudi v ivanški občini brezplačni prevozi za starejše

28.11.2019 | 08:00

Pogodbo o sodelovanju v projektu sta podpisala župan Dušan Strnad in direktor zavoda Zlata mreža Miha Bogataj. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je pristopila k projektu Prostofer, prostovoljskem projektu za mobilnost starejših občanov. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz ter ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Projekt brezplačnih prevozov bosta izvajala Občina Ivančna Gorica in zavod Zlata mreža, so sporočili iz ivanške občine.

Prostofer bo predvidoma za uporabnike zaživel v prvih mesecih prihodnjega leta, do takrat pa bo zavod Zlata mreža v sodelovanju z občino poskrbel tudi za izobraževanje in usposabljanje voznikov.

»Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov ki bi jih peljali, ali pa imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd,« so pojasnili na ivanški občini.

Za naročilo brezplačnega prevoza bodo uporabniki poklicali na brezplačno številko 080 10 10 vsak delovnik med 8. in 18. uro, in sicer tri dni pred želeno storitvijo. Na omenjeni številki bodo lahko dobili tudi druge informacije o ponudbi storitev za starejše.

Kdo je lahko prostofer?

»Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot le prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah … To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje,« so orisali.

Vsi, ki bi želeli postati prostovoljni vozniki v občini Ivančna Gorica, naj to sporočijo na e-naslov: tomaz.smole@ivancna-gorica.si, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.