Nadaljujejo z gradnjo kolesarske poti

28.11.2019 | 09:15

Občina Krško gradi preostanek kolesarske poti na Senovem. (Foto: Občina Krško)

Krško, Senovo - Potem ko je Občina Krško v preteklih letih s kolesarsko potjo povezala Krško in Brestanico ter Senovo, v tem mesecu nadaljuje z gradnjo preostalega dela kolesarske poti na Senovem.

Kot so sporočili iz krške občine, je naložba, ki je vredna 265.000 evrov in obsega izgradnjo 745 metrov kolesarske poti, ureditev prometne signalizacije, postavitev urbane opreme za kolesarje ter ureditev križišča – prečkanja javne poti in izgradnjo brvi čez Senovski potok, sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada v višini 102.000 evrov.

Sicer pa imajo v načrtu še gradnjo kolesarskih medmestnih povezav Krško – Kostanjevica na Krki in Krško – Kozje, ki bodo prav tako sofinancirane iz evropskih skladov, pa tudi kolesarska pot med Vidmom in Brestanico skozi Sotelsko.

M. Ž.