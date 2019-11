V bolnišnico 41-letni moški in gasilec

28.11.2019 | 10:40

Foto: Arhiv DL

Poročali smo že o sinočnjem požaru stanovanjske hiše v naselju Trška Gora v občini Krško, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. Kot so zapisali, so bili krški policisti bili o požaru obveščeni nekaj pred 21. uro. Požar so gasilci omejili in pogasili, dve osebi, ki sta bili v času požara v hiši, pa sta uspeli še pravočasno zapustiti objekt. Reševalci so v bolnišnico odpeljali 41-letnega moškega in enega izmed gasilcev, oba naj bi se nadihala ogljikovega monoksida. Policisti vzrok za nastanek požara in druge okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi se vrstijo

V Dolnjih Praprečah je včeraj med 15. in 18. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Vrhu pri Pahi je med 14.30 in 19. uro neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel denar in nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Ponoči pa je v Veliki vasi pri Krškem nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah naj bi ukradel tobačne izdelke, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Prijeli devet tujcev

Policisti PU Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Preloke in Loč izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Afganistana, dvema državljanoma Maroka in dvema državljanoma Irana še niso zaključeni.

M. Ž.