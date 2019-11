Proračun prejel podporo svetnikov

28.11.2019 | 15:00

Svetniki so z glasovanjem podprli predlagani proračun. (Foto: M. L.)

Župan Ladko Petretič je optimist glede predvidenega sprejetja proračuna za leto 2020 še v letošnjem decembru. (Foto: M. L.)

Svetnik Jože Kržičnik je nedavno praznoval rojstni dan, zato mu je župan Ladko Petretič na koncu seje čestital. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški občinski svetniki so včeraj v prvem branju obravnavali občinski proračun za leto 2020. Proračun, ki ga je uvodoma predstavila predstavnica občinskega oddelka za finance Karla Gašpar, na prihodkovni strani znaša 3,6 milijona evrov, na odhodkovni pa dobre 4 milijone evrov.

Med drugim želijo dokončati in odplačati naložbe iz letošnjega leta, in sicer ureditev okolice osnovne šole, obnovo parketa v telovadnici šole in gradnjo postajališča za avtodome.

Vlaganja, ki jih predvidevajo s proračunom za prihodnje leto, bodo, kot pojasnjujejo na občini, prilagajali denarnim prilivom. Koliko bo denarja, je odvisno tudi od prodaje občinskega premoženja.

Kot je bilo napovedano že ob rebalansu za leto 2019, se bo občina v letu 2020 ponovno dolgoročno zadolžila za nakup poslovne zgradbe, to je nekdanjega župnišča z Lamutovim likovnim salonom in s pripadajočimi zemljišči, tokrat v višini 250.000 evrov.

Proračun, ki so ga zdaj poslali v javno razpravo, bodo, kot predvideva župan Ladko Petretič, sprejeli na seji v decembru.

V razpravi v delu seje, namenjenem predlogom in pobudam svetnikov, je Melita Skušek vprašala občino, kako daleč so postopki za umiritev prometa pri osnovni šoli.

M. L.

