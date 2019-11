S skupnimi močni do novih možnosti za zdrav življenjski slog

Krško, Sevnica, Radeče, Bistrica ob Sotli - Občine Krško, Radeče in Bistrica ob Sotli, Krajevna skupnost mesta Krško, Športna zveza Krško in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM) bodo s skupnim projektom Mar nam je za skupnost, vlagali v novo infrastrukturo in programe, s katerimi bodo občanom vseh starostnih skupin pa tudi ranljivim skupinam omogočili nove priložnosti za zdrav življenjski slog, so sporočili iz krške občine.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedala koordinatorka projekta iz Občine Krško Janja Jordan skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 217.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa ga sofinancira v višini 150.000 evrov.

Občina Krško, ki je vodilni partner, bo po besedah podžupana Silva Krošlja v okviru projekta v starem mestnem jedru Krškega na območju peš cone pri mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice uredila 200 kvadratnih metrov veliko drsališče iz naravnega ledu. Pogodbena vrednost znaša 60.600 evrov, po načrtih pa naj bi bilo ljubiteljem drsanja na voljo po 15. decembru. Poleg tega bodo uredili več bralnih kotičkov mestu - v parku Jurija Dalmatina Krško na Vidmu, v mestnem parku pri knjižnici ter pri cerkvi sv. Rozalije, veliko pozornosti pa bodo namenili tudi izvajanju programov za ranljive skupine.

KS mesta Krško bo po navedbah predsednice mag. Nataše Šerbec uredila zunanje fitnes naprave za vse generacije s poudarkom na mladostnikih, starostnikih in invalidih, postavila solarne klopi na različnih lokacijah, solarne luči, urbani koš za ločeno zbiranje odpadkov in promocijsko označevalno tablo.

Občina Bistrica ob Sotli je v oktobru, kot je povedala direktorice občinske uprave Ana Bercko, že uredila zunanje fitnes naprave, prilagojene različnim starostnim skupinam, ob športnem objektu pri OŠ Bistrica ob Sotli, kjer že deluje notranji fitnes. V neposredni okolici je tudi igrišče za mali nogomet, košarko in tenis. V nadaljevanju bodo poskrbeli tudi za predstavitev zunanjih fitnes naprav, ki bo vadbo na tovrstnih napravah približala tudi tistim prebivalcem, ki se z njo še niso srečali oz. je niso izvajali pravilno.

Občina Radeče v projektu po besedah direktorice občinske uprave Marjete Lipec sodeluje predvsem s spodbujanjem rekreacije starejših občanov. Tako urejajo manjši zunanji fitnes park pri radeškem balinišču, ki je že sicer znano zbirališče starejših občanov. Del aktivnosti je usmerjen tudi v izvajanje vadbe, ki bo potekala v novem fitnes parku.

KŠTM Sevnica v okviru projekta spodbuja športno aktivnost občanov vseh generacij. V septembru skupaj s športnimi društvi in z Atletskim klubom Sevnica na čelu pripravlja tekaški dogodek »Sevniška 10-tka«, ki poteka na trasi ob Savi v mestnem parku Sevnice v več starostnih kategorijah in v različnih dolžinah.

Luka Šebek, predsednik Športne zveze Krško, pa je povedal, da so pri njih s prvimi aktivnostmi začeli v septembru s predstavitvijo številnih možnosti za športne vadbe za otroke od 1. do 5. razreda osnovnih šol v občini Krško, v decembru pa pripravljajo aktivnosti na drsališču v Krškem. Prihodnje leto bodo s predstavitvami športa in vadbe nadaljevali po osnovnih šolah, pa tudi pri predšolskih otrocih, pripravili bodo predstavitve in prilagojen sistem vadb na fitnes napravah za starejše občane, srednješolce in osebe s posebnimi potrebami, so na občini krško še navedli v sporočilu za javnost.

