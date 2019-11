Bilo je - Prišli so republikanci

28.11.2019 | 17:00

Viniško republiko in praznovanje stoletnice so na Bilo je predstavili Darja Muhvič, Marjeta Brozovič, Rok Mirtič, Nataša Hudelja in Ticiana Starešinič.

Podzemelj - Tema druge letošnje prireditve Bilo je, ki jih v Podzemlju pripravljajo Toni Gašperič, Ljudska knjižnica Metlika in Gostišče Veselič, je bila viniška republika, ki se je na drugem koncu Bele krajine, v Vinici, zgodila pred stotimi leti, v tistih zmedenih časih, ko ljudje po koncu prve svetovne vojne niso vedeli, kaj jih čaka v novi državi, v Kraljevini Jugoslaviji.

To je bil čas, ko je bila tudi Vinica tako kot pred vojno politično razklana, ko je govoril župnik eno, glavar v Črnomlju pa nekaj drugega, in ko se je sestanek, ki ga je sklical župan France Mihelič in na katerem naj bi se pogovarjali o železniški progi, ki bi skozi Vinico peljala naprej na Hrvaško, obrnil v povsem drugo smer, v smer viniške republike, ki je trajala pet dni in so jo glavni akterji zaključili na ljubljanskem sodišču, nekateri celo v ječi.

Tokrat Toniju Gašperiču ni bilo težko zaslužiti honorarja, saj je glavne akterje večera le napovedal, seveda v svojem slogu in ne prav na kratko, med drugim je Metličane poučil, da Viničani prihajajo iz rojstnega kraja Franceta Prešerna in še nekaj podobnih modrosti se je znebil, kot je pojasnil v slogu sodobnih intelektualcev, ki svoje (ne)znanje preizkušajo v raznih televizijskih kvizih.

Toni Gašperič tokrat ni imel veliko dela.

Praznovanje stoletnice viniške republike je bilo letos v Vinici nadvse slovesno in je trajalo toliko časa, kot je trajala viniška republika, torej kar pet dni.

Nataša Hudelja je predstavila tedanje življenje v Vinici: »Živelo se je tedaj v Vinici slabo. Ker je bilo vojne konec, so ljudje upali, da bo šlo na bolje, in mnogi, ki so pred tem odšli v svet, tudi v Ameriko, so se s tem upanjem in tudi denarjem ter različnimi pogledi na prihodnost vrnili domov.« Najbrž je bilo tudi to glavni vzrok dogodkov, ki jim danes pravimo viniška republika, o katerih so Viničani ob devetdesetletnici izdali brošuro, ki je ob stoletnici izšla nadgrajena in dopolnjena, ob 95-letnici pa posneli dokumentarno-igrani film, ki so ga lahko videli tudi udeleženci tokratne prireditve Bilo je. »K sodelovanju na prireditvah ob stoletnici viniške republike smo povabili vse krajane, ki so se vključili tudi tako, da so zbirali črepinje, iz katerih smo naredili mozaik, ki stoji v domu krajanov,« je dodala Nataša Hudelja, medtem ko so same prireditve, o katerih smo v Dolenjskem listu že podrobno poročali, predstavili Darja Muhvič, Marjeta Brozovič, Rok Mirtič in Ticiana Starešinič.

Za glasbeni intermezzo je s prepletom belokranjskih ljudskih pesmi v eni sami dolgi skladbi poskrbel Gašper Mihelič, ki je z viniškim županom iz časa viniške republike Francetom Miheličem tudi v sorodstvu, na prireditev pa je iz Straže z one strani Gorjancev prišel tudi županov vnuk.

Igor Vidmar

