Z novim letom dražji vrtec

28.11.2019 | 20:00

Svetniki občine Mokronog-Trebelno so potrdili nove cene programov vrtca Mokronožci.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Ravnateljica Osnovne šole Mokronog Zvonka Kostrevc, v ozadju Mateja Vrabec iz občinske uprave

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so na sinočnji seji med drugim tudi potrdili nove, nekoliko višje, cene programov vrtca Mokronožci. Kot je pojasnila Zvonka Kostrevc, ravnateljica Osnovne šole Mokronog, pod katero spada tudi vrtec, je razlog za podražitev dvig stroškov dela, saj so se nekaterim zaposlenim v skladu z zakonom z novembrom zvišale plače, obenem se bo z novim letom povečala tudi minimalna plača v Sloveniji.

Nova cena prvega starostnega obdobja bo po novem znašala 516,99 evra mesečno na otroka (3,01 odstotka višja kot prej), za heterogeno drugo starostno skupino 400,86 evra (3,28 odstotka višja), za homogeni oddelek drugega starostnega obdobja 369,64 evra na otroka mesečno (2,08 odstotka višja) in za starostno kombinirano skupino 416,07 evra (0,56 odstotka višja). Za starše to pomeni povišanje za nekaj evrov, saj v povprečju občina pokrije dve tretjini cene programov, za drugega otroka v vrtcu pa 70 odstotkov plača država. Ravnateljica mokronoške osnovne šole je ob tem še dodala, da je vsaka podražitev vedno neprijetna za starše, vendar se na šoli trudijo, da je ta čim nižja. Poudarila je še, da se trudijo tudi, da se materialni stroški in stroški živil ne spreminjajo.

Večina svetnikov se je strinjala s podražitvijo, proti sta glasovala le Dejan Jerele (Zeleni Slovenije) in Štefan Povšič (SDS). Slednji je predlagal, da bi del podražitve krila občina. A župan Anton Maver mu je pojasnil, da nimajo zakonskih možnosti, obenem pa poudaril, da starši v povprečju plačajo tretjino cene programov, preostalo pa krije občina, kar je za občinski proračun kar precejšen zalogaj.

Na včerajšnji seji so svetniki razpravljali tudi o skupni občinski upravi Mirnska dolina občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna. Poleg obstoječih nalog občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora bi dodali še področja civilne zaščite, požarnega varstva, urejanja prometa in prostora. A zaradi kadrovskih težav bi lahko bilo delovanje skupne občinske uprave okrnjeno, zato bo občinski svet o ustanovitvi odločal na prihodnji redni seji, so na koncu sklenili.

Besedilo in fotografije: R. N.

