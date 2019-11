Dobrodelna dražba umetniških del

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo pripravlja prihodnjo sredo, 4. decembra, ob 19. uri v Art café v Kulturnem centru Janeza Trdine dobrodelno dražbo desetih umetniških del. Zbrani denar bo namenjen Skladu za pomoč ljudem v stiski, ki letos praznuje 20 let delovanja, in sicer za plačilo položnic za najnujnejše življenjske stroške.

»Zgodbe ljudi, ki jim krijemo stroške položnic v višini do 300 evrov, so enkrat na leto pozimi večkrat povezane s stiskami zaradi velikih stroškov za kurjavo. Jože, ki je star 66 let, živi sam, pred sedmimi leti je postal vdovec. Dolga leta je bil zaposlen kot prodajalec, potem pa se je odločil za samostojno pot, a mu ni šlo. Edini izhod je bil osebni stečaj. Sedaj živi sam v hiši, ki sta jo naredila z ženo, a bo najverjetneje v kratkem prodana na dražbi. Prejema invalidsko pokojnino in denarno socialno pomoč. Ima dva odrasla otroka, ki sta si ustvarila svoji družini. Za pomoč pri nas prosi pri nakupu drv. Ali pa druga prošnja, ki je tudi zelo pogosta in se tiče kritja stroškov stanarine. 53-letna gospa, ki ima 35 let delovne dobe, dela kot čistilka, z nizkimi prihodki ne uspe plačati vseh položnic in vsako leto enkrat prosi za pomoč RK za plačilo najemnine, enkrat še kakšno drugo humanitarno organizacijo in tako nekako skromno 'spelje' leto,« so na novomeškem Rdečem križu orisali dve zgodbi njihovih prosilcev za pomoč.

Dela je novomeškemu Rdečemu križu za dražbo podarilo sedem umetnikov – Alojz Konec, Jože Kumer, Jože Marinč, Jožica Medle, Andreja Schwenner, Janko Orač in Igor Obradinović, tri slike pa sta podarila dva donatorja, avtorji del so Wang Huiqin, Jože Kumer in Vladimir Lamut. Jože Kumer je ob tem, ko je podaril sliko, povedal: »Rdeči križ pomaga ljudem v stiski in jaz sam bil kot otrok deležen letovanja na morju. Menim, da je prav, da po svojih močeh izboljšamo življenje ljudem v stiski. Zaupam ljudem pri Rdečemu križu, da bodo zbrana sredstva namenili pomoči potrebnim.«

»Verjamemo, da bo pomoč, ki jo organiziramo za najšibkejše ljudi, prepričala tudi tokrat in bo dražba uspešna,« je dejala sekretarka Barbara Ozimek. Katalog slik je objavljen na novomesto.ozrk.si/sklad_za_pomoc_ljudem_v_stiski/, zainteresirani pa lahko več informacij dobijo na tel. št.: 07 393 31 26.

