Rektorju novomeške univerze 15 tisočakov kazni

29.11.2019 | 08:00

Marjan Blažič (v sredini) in Marko Starc (desno) sta priznala krivdo za zlorabo položaja in izneverjenje. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Marjan Blažič, rektor Univerze v Novem mestu, je na novomeškem okrožnem sodišču v torek priznal krivdo za dve kaznivi dejanji zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti ter tri kazniva dejanja izneverjenja, za kar bo moral plačati 15.000 evrov kazni.

Krivdo za tri kazniva dejanja izneverjenja je priznal tudi njegov zet Marko Starc, sicer vodja referata Fakultete za ekonomijo in informatiko, ki sodi v okvir Univerze v Novem mestu. Za dejanja bo moral plačati 4.000 evrov kazni.

Gre za deset in več let stare zadeve, ki so se jih organi pregona lotili na podlagi anonimke, ki je zaokrožila leta 2010. Kar nekaj let je trajalo, da se je preiskava zaključila, obtožnica zoper Blažiča, Starca in več pravnih oseb pa je postala pravnomočna jeseni leta 2017. Prvi predobravnavni narok, ki je bil 7. novembra letos, je sodnica Mojca Hode prekinila, saj se je nakazovala možnost sporazuma s tožilstvom, kar se je prejšnji teden tudi zgodilo.

Tožilstvo je Blažiču očitalo, da je med letoma 2008 in 2010 kot v. d. direktorja Visokošolskega središča Novo mesto (VS) odredil izdajo računov Visoki šoli za tehnologije in sisteme (VITES) in kot predsednik upravnega odbora VITES nato tudi odobril njihovo poplačilo, čeprav je vedel, da VS navedenih računovodskih storitev v skupni višini 22.000 evrov ni opravil, ampak sta to naredili delavki Visoke šole za upravljanje in poslovanje (VŠUP) ter Visoke šole za zdravstvo (VŠZ).

Nadalje sta Blažič in Starc kot predsednika Kluba za nadarjene učence (KNU) v letih 2009 in 2010 Blažičevemu bližnjemu sorodniku odobrila izplačilo potnih stroškov v višini dobrih tisoč evrov za pot v München in Beograd, čeprav poti nista bili opravljeni za potrebe KNU, ampak sta bili zasebne narave.

Oba sta kriva tudi tega, da sta kot predsednika KNU v korist Slovenskega združenja za nadarjene (SZN), katerega predsednik je Blažič, v letih od 2008 do 2010 odobrila plačilo računov za intelektualne storitve v skupni višini 16.500 evrov, čeprav sta vedela, da je šlo za zaračunavanje navideznih storitev in s tem neutemeljen pretok denarja med društvoma.

Na enak način sta v tem času odobrila tudi plačilo računov v višini 20.000, ki jih je KNU izstavilo Društvo pedagoška obzorja, ki ga je prav tako vodil Blažič.

Poleg opisanega je Blažič svoja pooblastila zlorabil tudi v letih 2009 in 2010, ko je direktor VŠUP odobril zaračunavanje stroškov diplome najmanj 90 študentom, čeprav je vedel, da je to v nasprotju s pravilnikom o šolninah v visokem šolstvu in sklenjeno koncesijsko pogodbo med VŠUP in državo. S tem je VŠUP pridobil najmanj 12.830 evrov neupravičene premoženjske koristi.

Blažičev odvetnik Borut Škerlj je v zaključni besedi izpostavil, da je njegov varovanec sporazum o priznanju krivde s tožilstvom podpisal, ker je želel na ta način zaščititi Univerzo v Novem mestu. Da se ne počuti krivega, dodaja tudi Blažič, ki meni, da nobena od zadev v resnici ni vredna kaznovanja. »A tožilec (Igor Vertuš, op. a.) je bil vztrajen in je hotel na vsak način doseči zmago.«

Sodba je že pravnomočna.

Boris Blaić