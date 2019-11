Stisnila ga je kabina; v garažni hiši v steber

29.11.2019 | 07:00

Davi ob 4.54 uri je na Kadunčevi cesti v Grosupljem kabina tovornega vozila stisnila in poškodovala osebo. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje. Do prihoda gasilcev je bila oseba že izven kabine. Gasilci PGD Grosuplje so ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana.

Včeraj ob 13.57 je v garažni hiši trgovskega centra na Otoški cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v steber. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli in očistili razlite motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, TP PODKLANEC, TP MALO ZAPUDJE, TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), TP ŽAGA VINICA, TP ZAPOTJE, TP GOR. ZILJE in TP DOL. ZILJE;

- od 8.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEJANI, TP PRELOKA in TP VIDINE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Sromlje vas izvod Pokopališče-Dom-Cizelj med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Rigonce in Loče med 8:30 in 10:00 uro ter na območju TP Župelevec izvod smer trgovina do Geča med 12:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Rovišče izvod Rovišče-Koritnica med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Rovišče izvod Straža med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.