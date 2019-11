Decembrski praznični utrip začenjajo jutri z Miklavževim sejmom

Slika je simbolična (Foto: A. K., arhiv DL)

Krško - V Krškem se bodo tudi v letošnjem veselem decembru zvrstili številni dogodki. Začenjajo jutri, ko bo dopoldan na videmski tržnici potekal Miklavžev sejem z bogatim obsejemskim programom, v Zatonu pa bodo ob 17. uri slovesno prižgali praznične luči, so sporočili iz krške občine.

V soboto, 14. decembra, se bo praznično razpoloženje nadaljevalo v starem mestnem jedru Krškega. Popoldan z otroškim programom in dedkom Mrazom, v večernih urah pa koncertno dogajanje z Manco Špik in Isaacom Palmo ter Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami.

Za pestre silvestrske dni 30. in 31. decembra na Trgu Matije Gubca bo tudi letos poskrbelo KUD Posavje prireditve s programom za najmlajše in koncerti. 30. decembra bosta za zabavo poskrbela D'Palinka band in Pop design, na silvestrovo pa DJ Stenk in glasbena skupina Džuboks.

Praznično dogajanje v starem mestnem jedru Krškega skupaj pripravljajo Občina, KS mesta Krško, Centr za podjetništvo in turizem Krško, Kulturni dom Krško z enoto mestnega muzeja, KD Prostor Vmes, družba Kostak in KUD Posavje prireditve.

M. Ž.