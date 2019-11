Že štirinajsti Teden teatra v Toplicah

29.11.2019 | 11:30

Utrinek s torkove vaje KUD Vesel teater

Dolenjske Toplice - Z današnjo predstavo za otroke Zmedo ali to se lahko zgodi vsakomur v izvedbi lutkovne sekcije topliškega KUD Vesel teater se danes začenja že 14. Teden teatra v Toplicah. »Teden teatra je svojevrsten praznik gledališka v naši mali občini. Vsakič se trudimo pripraviti čim bolj gledljiv in aktualen gledališki program, v katerega so vključene tako naše nove predstave kot tudi gostujoče skupine,« pravijo v KUD Vesel teater.

Letos so v goste povabili KUD Fofité iz Medvod, ki se bo jutri predstavilo s komedijo V drugo gre rado, vrhunec Tedna teatra v Toplicah pa bo nedeljska predstava Trgovina s samomorilskimi pripomočki domačega društva. Pelin komedija se loteva vprašanja samomorilnosti.

»Čeprav gre za občutljivo temo, se jo lotevamo s humorjem, s tem pa ne izgubimo ostrine. Komedija je kljub žanrski lahkotnosti družbeno angažirana, saj odpira pomembna vprašanja o sodobnem človeku, izgubljenem v vedno bolj hektičnem svetu,« so o igri zapisali v KUD Vesel teater. Glavna junakinja Hilda Novak, ki jo igra Vanja Lukšič, odpre trgovino, v kateri obupancem prodaja samomorilske pripomočke dvomljive kakovosti. Hilda povzema najtemnejše in najbolj okrutne tone naše družbe. Njen pohlep ne pozna meja, etika pa je še zdaleč ni oplazila. Toda ali res? Kaj pa, če je le igra, skozi katero poskuša na svojstven način odvrniti razočarance od samomora, se sprašuje režiserka te gledališke predstave Maja Gal Štromar.

R. N.

Galerija