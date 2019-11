Z vozilom se je večkrat prevrnil

29.11.2019 | 10:15

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj po 15. uri pod drobnigled vzeli prometno nesrečo v okolici Šentjerneja. Ugotovili so, da je 26-letni državljan Turčije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v bolnišnici.

Pijan hotel čez državni mejo

Na mejni prehod Rigonce je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombija hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in 49-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola, so odvezli prostost in ga pridržali.

Ob denar in nakit

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je včeraj med 15. in 17.30 nekdo izkoristil odsotnsot stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanoavnjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar.

Na Liscu na območju Trebnjega je med 5. in 20. uro neznanec skozi okno vlomil v hišo in odnesel nakit. Škode je za okoli 500 evrov.

Ponoči pa je v Črnomlju neznanec vlomil v poslovne prostore prodajalne. Po prvih ugotovitvah ni odnesel ničesar, nastala je le premoženjska škoda na objektu, povzročena z vlomom.

Ukradel avto, v njem bili ključi

Na Šukljetovi ulici v Novem mestu je ponoči 11. nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal Renault megane scenica 1.4, bele barve, letnik 2000, registrskih oznak LJ865-MI. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi vozila.

Med tovorom skrita Afganistanca

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so med tovorom našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.