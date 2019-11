Jubilej štrekljevske šole

29.11.2019 | 13:55

Nastopili so nekdanji in sedanji učenci štrekljevske šole.

Štrekljevec - Na Štrekljevcu so včeraj zvečer pripravili proslavo ob 130-letnici šole v vasi, ki so jo odprli jeseni 1889, potem ko so jo gradili eno leto. O pomembnih mejnikih šole, ki je od leta 1956 podružnica semiške osnovne šole, je spregovorila ravnateljica šole Andreja Miketič.

Štrekljevska podružnična šola je bila med drugim prva podružnica na Dolenjskem in v Beli krajini, ki je v šolskem letu 1999/2000 začela s poskusnim uvajanjem devetletne osnovne šole. Tako sta bili tisto leto v prvi razred vpisani dve generaciji otrok. Pred 10 leti je ob obletnici dobila šola, ki so jo sicer prej že večkrat obnavljali, nov zunanji videz in toplotno izolacijo. Štrekljevska šola je danes še edina podružnica v semiški občini, ki pa je sodobno opremljena. A da ne bi pozabili, kakšne so bile v njej učilnice nekdaj, sta ob letošnjem jubileju ravnateljica matične šole in semiška županja Polona Kambič prerezali trak na vhodu v spominsko učilnico. Učilnico, torej, kakršne so bile v šestdesetih do osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Kot je na slovesnosti poudarila županja, je podružnična šola na Štrekljevcu za kraj neprecenljiva, saj živi z vasjo in vas zanjo. A to ni samoumevno, ampak je veliko odvisno od učiteljev. Nekdanja ravnateljica OŠ Semič Silva Jančan pa je dodala, da se na takšni šoli razvijejo mnogi talenti, ki se na matični šoli morda ne bi, saj imajo na podružnici učitelji več časa za posameznega učenca. Da se odlično počutijo v štrekljevski šoli, čeprav je že stara, pa je potrdila tudi vodja podružnice Simona Ritonija. Nekdanji vodja šole Blaž Kočevar pa je povabil na prireditev, ki bo 1. marca 2020 v Semiču in na kateri se bo predstavilo 15 generacij štrekljevske šole.

V kulturnem programu so nastopili sedanji in nekdanji učenci štrekljevske podružnične šole.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

