FOTO: Obrtniki praznovali 50-letnico povezanega delovanja

29.11.2019 | 12:30

Častni član OOZ Novo mesto je sinoči postal Jože Bevc iz Šentjerneja, ki je vajeti svojega podjetja že predal sinu, na akademiji pa so ga med drugim zaslišali o receptu za uspešno podjetništvo. Kaj je odgovoril, pa si preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Novo mesto - S sinočnjo slavnostno akademijo v KC Janeza Trdine je Območna Obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto sklenila letošnji niz dogodkov ob 50-letnici delovanja. Predsednica zbornice Mojca Andolšek je ob tem podelila vrsto jubilejnih priznanj, častni član območne zbornice pa je postal Jože Bevc iz Šentjerneja.

Pred polno veliko dvorano centra so na praznovanju ponovili, kako pomembno je povezano in skupno delovanje obrtnikov ter podjetnikov. Predsednik krovne organizacije, Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh je poudaril vlogo zbornice pri izobraževanju, svetovanju in zastopanju: »V kolikor nas ne bi bilo skupaj 25 tisoč članov, bi bila marsikatera zakonodaja še slabša, kot je, vrata ministrstev pa so nam odprta prav zato, ker nas je toliko.« Meh je nato Andolškovi podelil najvišje priznanje OZS, tj. zlati pečat za pol stoletja obstoja, kolikor ga letos praznuje tudi sama OZS.

Akademija je potekala pod pokroviteljstvom MO Novo mesto, župan Gregor Macedoni pa je zbranim čestital za dosedanje delo in jih pozval, da nadaljujejo uspešne podjetniške zgodbe, novomeški zbornici pa prav tako izročil občinsko priznanje ob jubileju.

Praznovanje jubileja so zaključili dobrodelno in SB Novo mesto pomagali pri nakupu novega antroskopa.

Vrsto jubilejnih priznanj je svojim članom podelila tudi območna zbornica, in sicer 22 priznanj za deset let dela v obrti oz. delovanja, 16 bronastih plaket za 20 let dela, 33 srebrnih plaket za 25 let, sedem zlatih plaket za 30, en bronasti ključ za 35 let dela v obrti, še tri srebrne ključe za 40 in dva zlata ključa za 45 let dela v obrti, slednja Henriku Kolencu in Matjeni Marnc. Priznanji za delo v organih in sekcijah zbornice sta romali v roke Bogdana Krašne in Srečka Šimca oz. njegove partnerice Mateje, saj je bil tudi včeraj s sinom in ostalimi slikopleskarji na novi humanitarni akciji v Ormožu.

Prisotnim na slavnostni akademiji so tudi z video posnetki prikazali zgodovino delovanja zbornice, ki jo je 19 obrtnikov začelo pisati 27. februarja 1969 v gostišču na Bregu v Novem mestu. Od tedaj se je na vrhu zamenjalo osem predsednikov, sedanja Andolškova pa zbornico vodi od marca 2013. Sinoči se je v imenu zbornice za večletno zgledno in vzajemno sodelovanje med drugim zahvalila Šolskemu centru Novo mesto, tako nekdanjemu kot aktualnemu direktorju, Štefanu Davidu in dr. Mateju Forjanu, na koncu pa dva tisoč evrov donacije izročila direktorici Splošne bolnišnice Novo mesto doc. dr. Mileni Kramar Zupan za pomoč pri nakupu novega antroskopa.

Besedilo in foto: M. Martinović

Galerija