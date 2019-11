O ravnateljici oziroma ravnatelju znova v ponedeljek

29.11.2019 | 15:00

Osnovna šola Šentjernej (Foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so se včeraj sestali na drugi izredni seji v tem mandatu, ki je imela le eno točko dnevnega reda, in sicer izdaja mnenja o kandidatih za ravnatelja oz. ravnateljico tamkajšnje osnovne šole. Zdaj jo kot vršilka dolžnosti vodi Nina Šalamon. Na razpis so se v zakonitem roku prijavili Zvonka Potočar, Viktorija Rangus in Aljoša Šip.

Komisija za vodenje razpisnega postopka sveta zavoda šole je po pregledu prispelih vlog ugotovila, da vsi izpolnjujejo vse formalne pogoje, zato je svet zavoda občino zaprosil, da mu poda obrazloženo mnenje o vseh treh kandidatih. Vsi so tako včeraj svojo vizijo vodenja in razvoja šole predstavili občinskim svetnikov, ki so jim zastavili tudi kar precej vprašanj. Na koncu so se odločili, da si bodo vzeli še nekaj časa za razmislek in dokončno mnenje oblikovali v ponedeljek na nadaljevanju izredne seje.

M. Ž.