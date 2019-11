Potomka najstarejše vinske trte v mestnem jedru

29.11.2019 | 19:00

Novomeški župan je takole prejel potomko najstarejše vinske trte.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes pred rotovžem iz rok mariborskega župana Saše Arsenoviča sprejel potomko najstarejše vinske trte, ki so jo zasadili na začetku Pugljeve ulice v Novem mestu, so sporočili iz novomeške občine.

Novo pridobitev so ob zasaditvi blagoslovili, dve novomeški sadiki pa sta dobili tudi svojega skrbnika, to je postal Peter Korene iz Društva vinogradnikov Trška gora. Častni pokrovitelj potomke najstarejše trte v mestnem jedru je postal Mišo Andrijanič, pokrovitelj v imenu Zveze društev vinogradnikov Dolenjske pa Miran Jurak, so še zapisali v sporočilu za javnost.

V kulturnem programu so sodelovali ambasadorka cvička Lea-Marija Colarič-Jakše, aktualni člani cvičkovega dvora in pevska skupina Li La, ki deluje pod okriljem Folklornega društva Kres.

R. N., foto: MO Novo mesto