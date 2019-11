Roletarstvo Medle v novih prostorih

Robert Medle

Naložba v nov proizvodno-poslovni objekt je stala približno 12 milijonov evrov.

Roletarstvo Medle ima približno 200 zaposlenih.

Marta in Alojz Medle

Podjetje, ki je svojo pot začelo v domači garaži, danes velja za vodilnega proizvajalca senčil v Sloveniji.

Donacija za Splošno bolnišnico Novo mesto

Novo mesto - Novomeška družba Roletarstvo Medle, ki zaposluje približno 200 delavcev, je danes slovesno predstavila svoje novo proizvodno-poslovne prostore, ki so jih zgradili v neposredni bližini dosedanjega objekta Cikavi.

Kot je povedal direktor podjetja Robert Medle, je naložba stala približno 12 milijonov evrov, financirali pa so jo večinoma z lastnimi sredstvi, bančnim kreditom in prodajo prejšnjega objekta družbi Senčila Medle, ki jo vodi njegov brat Gorazd Medle.

Roletarstvo Medle je leta 1976 v garaži družinske hiše v Žabji vasi ustanovil Alojz Medle, od malih nog pa sta bila v delo podjetja poleg žene Marte vpeta tudi sinova Gorazd in Robert. Podjetje se je kmalu začelo širiti in leta 1994 so v Žabji vasi uredili prvi prodajni salon, v Drgančevju pa so od novomeške občine takrat najeli dodatne proizvodne prostore.

Od tam so v naslednjih letih v etapah selili v obrtno cono na Cikavi. Najprej so leta 1996 najeli objekt v spodnjem delu Cikave, kjer ima podjetje danes proizvodnjo oken, leta 2003 pa so se preselili v novozgrajeni objekt na Podbevškovi 31.

Prostor, ki se je sprva zdel prevelik, je v nekaj letih postal premajhen, zato so kmalu začeli razmišljati o gradnji novega objekta. Nekaj let je minilo, da so kupili zemljišča in pridobili vso potrebno dokumentacijo, tako da so z gradnjo stavbe, ki ima 14.000 kvadratnih metrov uporabnih površin, začeli konec leta 2017. Proizvodnjo so v nove prostore preselili marca letos, v začetku septembra pa sta se tja preselili še komerciala in uprava.

V prihodnjem letu nameravajo ob novem objektu postaviti še montažno visokoregalno skladišče, načrtujejo pa tudi dodatna vlaganja v tehnološko opremo. Roletarstvo Medle je namreč že pred časom iz storitvenega preraslo v pretežno proizvodno podjetje, ki danes velja za vodilnega proizvajalca senčil v Sloveniji. Poleg lastne maloprodaje tako s svojimi roletami, žaluzijami in drugimi izdelki oskrbujejo proizvajalce oken in podjetja, ki se ukvarjajo z montažo senčil. Družba ima široko razvejano veleprodajno mreži v Sloveniji in tujini, razstavno-prodajne salone za končne kupce pa v Novem mestu, Ljubljani, na Jesenicah, Hrvaškem in v Avstriji.

Roletarstvo Medle približno polovico svojih prihodkov ustvari na tujih trgih, lani pa je imelo 21 milijonov evrov prihodkov in 2,5 milijona evrov čistega dobička. Letos pričakujejo 12 odst. rast prodaje.

Uradna otvoritev novih prostorov Roletarstva Medle, ki jih je blagoslovil kaplan Marko Mrlak, nekoč poslovni partner podjetja, je minila tudi v dobrodelnem duhu. Družba je namreč Splošni bolnišnici Novo mesto podarila 8000 evrov za nakup novega aparata za preglede nosne votline.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

