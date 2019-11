Znova boljši od Mariborčanov

30.11.2019 | 09:00

Novomeški rokometaši so sinoči v Mariboru zabeležili peto zmago v sezoni.

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so bili sinoči še drugič v letošnji sezoni boljši od Maribora. Ekipi sta se srečali že v prvem krogu, ko je bilo 27:25 za Novomeščane, včeraj pa so varovanci Romana Zarabca slavili s tremi zadetki prednosti (26:23). Za Novomeščane je bila to peta zmaga v letošnji sezoni, z njo pa so se utrdili na sredini lestvice.

Začetek srečanja je bil izenačen, Krka je šele v drugem delu prvega polčasa prišla do otiplivejše prednosti, ko je povedla z 9:6. Po odmoru so Novomeščani še bolj strnili svoje vrste, v vratih je blestel tudi vratar Žiga Urbič, ki je zbral kar 17 obramb. V 45. minuti so vodili že za osem golov prednosti (20:12), a so Štajerci nekaj minut pred koncem visoko prednost stopili le na dva zadetka zaostanka (23:25). A preobrat jim ni uspel.

Roman Zarabec, trener MRK Krka: »Mislim, da smo znova odigrali kompaktno v obrambi. Odlično smo pokrivali njihove igralce, to pa je bilo na koncu tudi glavno, da smo ustvarili razliko. Po visokem vodstvu je bila nato končnica rahlo živčna, znašli smo se v majhnih težavah. Predvsem zaradi prevelike števila zgrešenih strelov se je razlika zmanjšala, glede na igro pa bi morala biti slednja še višja.«

Žiga Urbič, vratar MRK Krka: »Že pred tekmo z Ribnico sem povedal, da na treningih delamo dobro. Vsi skupaj moramo samo verjeti vase, s tem pa pridejo dobre igre. Tekme smo se lotili tako kot vsake. Dobro smo igrali v obrambi, sam pa sem v vratih naredil tisto, kar mi na prejšnjih tekmah ni uspelo. Po mojem mnenju smo zasluženo zmagali.«

Liga NLB, 12. krog:

- včeraj:

Gorenje Velenje : Urbanscape Loka 37:27 (17:10)

Maribor Branik : Krka 23:26 (9:11)

Krka: Bevec 2, Majstorović, Pršina, Nosan, Hvastija 1, Irman 2, Jakše 5, Klemenčič, Rašo, Batagelj 6, Brajer, Kukman 3, Windischer, Matko, Kete 7, Urbič.

- danes:

19.00 Riko Ribnica - Slovenj Gradec 2011

19.00 Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje

19.00 Koper - Dobova

- že odigrano, 27. november:

Celje Pivovarna Laško - Butan plin Izola 39:19 (19:9)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 12 12 0 0 391:253 24

2. Riko Ribnica 11 9 1 1 330:300 19

3. Gorenje Velenje 12 8 0 4 356:322 16

4. Trimo Trebnje 11 7 1 3 301:285 15

5. Dobova 11 7 0 4 338:332 14

6. Krka 12 5 0 7 314:333 10

7. Koper 11 4 1 6 303:311 9

8. Urbanscape Loka 11 2 3 6 291:330 7

9. Jeruzalem Ormož 11 3 1 7 284:327 7

10. Maribor Branik 11 3 0 8 280:299 6

11. Slovenj Gradec 11 3 0 8 304:337 6

12. Butan Plini Izola 12 1 1 10 299:362 3

R. N., foto: MRK Krka

