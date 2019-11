Voznik kar sam pogasil vozilo; zagorele saje v dimniku

30.11.2019 | 08:00

Foto: arhiv DL

Ob 4.10 je na cesti Trebnje-Pluska pri naselju Belšinja vas, občina Trebnje, zagorelo osebno vozilo. Požar je pogasil lastnik vozila pred prihodom gasilcev PGD Trebnje, ki so nato zavarovali in razsvetljevali kraj, odklopili akumulator in vozilo pregledali s termovizijsko kamero, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Zagorele saje v dimniku

Ob 19.59 so v naselju Veliki Trn, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn, ki so pregledali objekt s termovizijsko kamero, so še zapisali.

R. N.