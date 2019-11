Termoelektrarna Brestanica tudi odprla vrata

30.11.2019 | 10:00

Predstavniki elektrarne so predstavili posamezne oddelke. (Foto: M. L.)

Obiskovalci so prisluhnili z zanimanjem. (Foto: M. L.)

Trenutki odločitve? (Foto: M. L.)

Brestanica - Termoelektrarna Brestanica je v okviru nedavnega dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva predstavila svojo dejavnost.

Osmim obiskovalcem so predstavniki podjetja povedali, da elektrarna zaposluje večinoma strokovnjake s področja elektrotehnike in strojništva, in sicer morajo imeti vsaj peto raven izobrazbe (tehnik). Novih zaposlitev v večjem obsegu elektrarna ne načrtuje.

Ena od obiskovalk je vprašala o možnostih zaposlitve s poklicem ekonomist, vendar ji v elektrarni, kot so povedali, takega delovnega mesta ne morejo ponuditi.

Med obiskovalci sta bila učenca 9. razreda osnovne šole, ki razmišljata o nadaljevanju šolanja na strojni ali elektro smeri. Kot se je dalo razumeti odziv predstavnikov elektrarne, bi načeloma lahko računala na zaposlitev v elektrarni.

Po formalni predstavitvi elektrarne so si obiskovalci ogledali objekt, in sicer delavnice, stikalnico in plinski blok (PB).

V okviru dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva je na našem območju včeraj sprejelo obiskovalce dvaindvajset podjetij.

M. L.

Galerija