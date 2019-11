Rešili bodo problem s parkirišči

30.11.2019 | 11:00

Ludvik Jerman na zemljišču, kjer bodo zgradili novo poslovalnico. (Foto: R. N.)

Žužemberk - Kmetijska zadruga Trebnje bo v Žužemberku zgradila novo poslovalnico. Že pred dnevi so okoli zemljišča ob bencinski črpalki Maxen v industrijski coni postavili ograje, po besedah direktorja zadruge Ludvika Jermana pa bodo gradbeni stroji zabrneli v začetku naslednjega tedna. Če bo šlo vse po načrtu, predvidevajo da bodo dela zaključili do junija prihodnje leto.

Kmetijska zadruga Trebnje v Žužemberku sedaj deluje na dveh lokacijah. Trgovina s tehničnim materialom je na Baragovi cesti blizu šole, samopostrežna trgovina z živili pa na trgu ob gradu. Pri obeh je problem s parkirišči, z vzdrževanjem objektov pa imajo sedaj tudi dvojne stroške. Zato so se odločili, da zgradijo nov objekt, v katerem bodo združili obe trgovini. »Načrtujemo objekt v dveh nadstropjih, v vsakem bo okoli 900 kvadratnim metrov površine. Spodaj bo samopostrežna trgovina z mesnico in skladiščem, zgoraj pa bo tehnična trgovina in dnevni bar z veliko teraso s pogledom na dolino reke Krke,« pojasnjuje Jerman in ob tem dodaja, da bodo imeli tudi veliko parkirišče ter pokrito skladišče za gradbeni in kmetijski repromaterial. Prepričan je, da bo na novi lokaciji lažji dostop za njihove stranke, predvsem pa bo vse na enem mestu. Predvidevali so, da bodo z deli začeli že pred meseci, saj so že konec avgusta vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa so ga dobili šele pred dnevi.

Zemljišče je sicer v lasti Mercatorja, a so od njih pridobili stavbno pravico, po izgradnji objekta pa nameravajo zemljišče tudi odkupiti, pravi Jerman. Investicija je ocenjena na okoli 2,5 milijona evrov, pokrili pa jo bodo sami s pomočjo kredita, še okoli pol milijona evrov pa bodo stal nakup zemljišča. Vsa potreba infrastruktura je že v bližini, zaradi ogrevanja s toplotno črpalko in sodobne hladilne tehnike pa bodo namestili zmogljivejši električni kabel.

Na vprašanje, kaj se bo po zgodilo z dosedanjima objektoma, Jerman odgovarja, da ju nameravajo prodati. Zanimanje je predvsem za tistega ob gradu. »Mislim, da je tam zelo primerno za ureditev manjšega hotela oz. hostla, objekt blizu šole pa bi bilo perspektivno porušiti in se na ta način stanovanjsko naselje pomakne do ceste,« razmišlja Jerman.

Trebanjska zadruga, ki velja za drugo največjo v Sloveniji, vsa leta posluje pozitivno. »Ne z velikim dobičkom, a imamo vedno nekaj več kot 100.00 evrov plusa. Vse obveznosti tudi redno poplačujemo,« poudarja direktor zadruge, v kateri je trenutno 182 zaposlenih. Po izgradnji nove poslovalnice se v Žužemberku verjetno obetajo tudi nova delovna mesta, je še dodal Jerman, ki Kmetijsko zadrugo Trebnje vodi skoraj 24 let. A čez štiri mesece se poslavlja s te funkcije, na njegovo mesto pa prihaja Stanko Tomšič, dosedanji direktor Trebanjske Komunale.

R. N.