Po zaslugi filma praznovanje ne bo zašlo v pozabo

30.11.2019 | 12:00

Nekaj zanimivosti o filmu je v pogovoru z Matjažem Rusom povedal Janez Pezdirec (na levi).

Metlika, Lokvica - Včeraj zvečer je bila v okviru praznovanja metliškega občinskega praznika v tukajšnjem kulturnem domu premiera 45-minutnega filma z naslovom Ivanje na Lokvici. Idejo zanj je zbiralec ljudskega blaga, predvsem pa starih pesmi, ljudski godec Janez Pezdirec iz Slamne vasi dobil, ko mu je starejši, žal že pokojni Lokvičan povedal ivanjsko pesem.

Ivanje, o katerem znajo starejši Lokvičani še vedno povedati veliko zanimivega, zadnje čase v vasi niso več praznovali. Junija letos, ko so snemali film, pa so praznovanje znova obudili in Pezdirec upa, da bo morda prav posneti film povod za to, da bo prihodnje leto pred godom sv. Janeza oz. Ivana, torej pred 24. junijem, v vasi znova praznično. A tudi če ne bo, praznik prav po zaslugi filma, ki je bil nekdaj za ljudi med pomembnejšimi, ne bo zašel v pozabo.

Pred projekcijo se je z režiserjem in scenaristom filma Janezom Pezdircem pogovarjal Matjaž Rus. Zanimivo je, koliko ljudi vseh starosti je znal Pezdirec pritegniti k filmu, prav vsem pa se je tudi zahvalil s steklenico vina. A kot je dejal, v filmu ni glavnega igralca, pač pa je vsak prispeval svoj pomemben delež. Vsi nastopajoči so Belokranjci, iz Novega mesta so »uvozili« le snemalca in montažerja Mirana Klevišarja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija