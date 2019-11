Darila za vse - Pripeljimo čarobnost decembra v vsak dom

30.11.2019 | 15:00

Novo mesto - December je čudovit čas obdarovanja in topline v srcu. Tudi vi lahko poskrbite, da bodo to čarobnost doživeli tudi tisti, ki so ostali sami in nimajo bližnjih. Na Radiu Krka namreč v sodelovanju z novomeškim Rdečim križem zbrajo darilne pakete za starostnike.

»Pri tem nam lahko pomagate samo vi, dragi naši najboljši poslušalci,« sporočajo z Radia Krka. »Vabimo vas, da nam do vključno 17. decembra na radio prinesete darilne pakete za starostnike. Mi bomo te pakete 18. decembra javno predali Rdečemu križu Novo mesto, ta pa bo nato pakete razdelil med starostnike.«

V paketu so lahko: trdo milo, šampon, tople nogavice ali šal, koledar (manjši od A4), mehki bonboni, čaj, mali kozarec medu, kava, piškoti, suho sadje in voščilo. Pohitite, do 17. decembra imate čas, da z darilnim paketom pripeljete čarobnost decembra v dom, kjer mogoče zaradi osamljenosti tega občutka ni. Morda poskrbite za pravi mali božični čudež.

P.M., Foto: Radio Krka