Smučarski sejem je tudi letos živ

30.11.2019 | 16:00

Tudi na komisijski prodaji rabljene smučarske opreme je bilo živahno, najbolj pa je šla v promet oprema za otroke. (Foto: Matjaž Vrhovnik)

Novo mesto - Novomeško Smučarsko društvo Krka Rog danes in jutri v športni dvorani Marof organizira že 41. smučarski sejem, na kateri je možno tako prodati in kupiti rabljeno in novo smučarsko opremo, predstavljajo se žičničarji in smučarski klub, za najmlajše pa trenerji in učitelji smučanja SD Krka Rog pripravljajo tekmovanje v veselem veleslalomu, ki se je danes začelo ob 11.30, jutri pa bo nekoliko prej, ob enajsti uri.

Obisk sejma je bil je na ravni lanskega, ko je precej boljši kot minula leta. Lastnike je zamenjalo kar nekaj rabljene smučarske opreme. Od nove opreme je največ zanimanja za tisto, ki jo prodajalci ponujajo z nekoliko večjim popustom.

I. Vidmar

