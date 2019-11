Z avtomobilom zbil pešca

30.11.2019 | 20:00

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je danes ob 17.16 v naselju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, osebno vozilo zbilo pešca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Vozilo zdrsnilo s cestišča

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da so ob 16.45 posredovali gasilci PGD Sevnica na Cesti na grad v Sevnici, kjer je osebno vozilo zdrsnilo s cestišča. Gasilci so izvlekli vozilo na cestišče, poškodovanih ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe.

R. N.