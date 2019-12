Tango za tri navdušil v Črnomlju

1.12.2019 | 10:05

Mladi črnomaljski igralci so navdušili z novo avtorsko gledališko igro.

Črnomelj - Dvorana tukajšnjega kulturnega doma je bila včeraj zvečer znova polna do zadnjega kotička. Z gledališko predstavo Tango za tri so jo napolnili mladi igralci na novo ustanovljene gledališke skupine Zik Teater. To je bila njihova prva predstava, a so svoje delo odlično opravili.

Res je sicer, da so nekateri mladi igralci doslej nastopili že večkrat, tako da odrske deske že dodobra poznajo. Res je tudi, da se je Nastasja Schweiger, ki je napisala scenarij, režirala, poskrbela za projekcijo, grafiko in skupaj s Tomažem Čurkom tudi za zvok, prav tako že večkrat dokazala in izkazala pri pisanju tekstov in odrskih uprizoritvah. Prav tako pa drži, da to ni prva predstava, ki so jo mladi v Črnomlju postavili na oder. Uspešna je bila tudi Gledališka skupina v Klubu belokranjskih študentov, prav njeni člani pa so postali člani starejše sekcije Zik Teatra.

A včerajšnja predstava je bila, kot rečeno, prva skupine Zik teater. To je nova dejavnost Zavoda za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj, ki ima že vrsto let tudi Gledališko skupino Zik Črnomelj. Zik s tem ponuja vrtičkarjem, mladostnikom in starejši mladini, da se vključijo v gledališko skupino in sodelujejo pri nastajanju celotne predstave.

S predstavo Tango za tri so v Črnomlju obeležili 75. obletnico delovanja Slovenskega narodnega gledališča in prvega zasedanja SNOS, mejnika v razvoju slovenskega narodno osvobodilnega gibanja, ki je bilo v črnomaljskem kulturnem domu. Dogajanje igre je postavljeno v medvojni čas v Črnomlju v letih 1943 in 1944 ter zajema resnične, a tudi fiktivne zgodbe, zapisane na osnovi zgodovinskega raziskovanja in pripovedovanja domačinov. V celovečerni gledališki predstavi je veliko komičnih prizorov, marsikdaj pa se gledalcu tudi orosi oko. Na koncu pa mu da možnost, da se sam odloči, kakšen zaključek bo izbral. Odlično so zaigrali Eva Kavčič, Rok in Miha Babič, Jan Hudelja (ki je poskrbel tudi za kostumografijo), Urška Smolič, Miha Ivanetič, Nika Žunič, Veronika Plut in Nina Prešeren. Za svetlobo pa je poskrbel Uroš Novina.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

