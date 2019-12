FOTO: Deset let šmarješke godbe

1.12.2019 | 11:00

Godba na pihala Šmarješke Toplice praznuje deset leto delovanja.

Godba je v Beli Cerkvi delovala sicer med obema svetovnima vojnima, edina ohranjena fotografija je iz leta 1927.

Člani godbe, ki v njej igrajo že vseh deset let, z županom Marjanom Hribarjem.

Bela Cerkev - Godba na pihala Šmarješke Toplice je bila ustanovljena 29. novembra leta 2009 in na ta dan letos so v njihovem »domu« - Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi - pripravili slavnostno akademijo, na katero so povabili tudi bivše godbenike, družine godbenikov, društva, s katerimi sodelujejo, prijatelje ter podpornike in donatorje.

Sebi in vsem obiskovalcem so za rojstni dan podarili prijeten večer glasbe, zaigrala jim je mlada dolenjska zasedba 5 jazz polnoč, in druženja. Pripravili so razstavo s fotografskimi utrinki in zavrteli posnetek ene od sklad za prvomajsko budnico leta 2010, ki je bil njihov prvi nastop. Skladbo so zaigrali tudi tokrat in pokazali, kako so zrasli in napredovali v vseh teh letih. Predstavili so se še z dvema skladbam in podelili zahvale tako ustanovnim članom društva, donatorjem in sponzorjem ter članom, ki so v godbi že vseh deset let, in to so: neumorni dirigent Branko Ambrožič, Marko Dežman, Jože Pavlin, Alojz Gregorčič, Jernej Petrovič, Aleksander Durič, Marjan Jamnik, Manca Zorko, Gregor Zorko, Boštjan Bobič, Vinko Bobič in Elvis Dežman. Društvo je ob jubileju prejelo priznanje občine, župan Marjan Hribar je ob tem obljubil, da jim bo šmarješka občina stala ob strani tudi v prihodnje.

Šmarješka godba je že vrsto let nepogrešljiva na prireditvah in dogodkih v domači občini, nastopa pa tudi drugje. »Začeli smo skromno, prvi boben je bil kartonska škatla, prvi instrumenti pa 249 evrov, k sreči je bila ravno posebna ponudba v diskontni trgovini s prehrambenimi artikli. Potem pa v akcijo z donatorji, JSKD, občino in že po enem letu smo naredili prvi koncert,« je začetke povzel predsednik društva Gregor Zorko.

Sicer pa so godbeniki, številka se skozi leta giblje med 20 in 30, v desetih letih naštudirali več kot 150 skladb, odigrali 10 prvomajskih budnic, 20 božično novoletnih koncertov, se udeležil 10 shodov godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine, štirih revij pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine… Seveda tudi letos pripravljajo tradicionalni letni božično-novoletni koncert, ki bo zavoljo jubileja še posebej slovesen. V njihovo družbo vabijo v petek, 13. decembra, v dvorano Kulturnega doma v Šmarjeti.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

