Zagorelo ostrešje hiše

1.12.2019 | 18:45

Okoli 14. ure so v Jamski ulici na Mirni zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so pogasili požar dimnika, ki se je razširil na okoli 1,5 kvadratnega metra ostrešja. S termovizijsko kamero pregledali mesto požara in zaščitili poškodovano ostrešje.

Okoli 17. ure so v naselju Veliki Kamen, občina Krško, prvi posredovalci PGD Veliki Kamen nudili prvo pomoč poškodovani osebi, do prihoda reševalcev NMP Krško.