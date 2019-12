Na travnik in na streho

2.12.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.23 uri je v naselju Luče, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na travnik in se prevrnilo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in nudili prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so ju na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 14:00 na območju TP MALO SELO izvod SMER JUG-PETERLIN;

- med 8:00 in 14:00 na območju TP MALO SELO izvod SMER ZAHOD-BARTOLJ;

- med 8:00 in 14:00 na območju TP MALO SELO izvod SMER SEVER-SLADIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.