Pestro za ta veseli dan kulture

2.12.2019 | 09:15

Na prireditvi v Semiču je nastopila tudi pevska skupina Šokice.

Semič, Črnomelj, Metlika, Vinica - Ob ta veselem dnevu kulture, ki ga praznujemo jutri, 3. decembra, ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna, so ali pa še bodo v Beli krajini pripravili kar nekaj dogodkov. Tako Belokranjski muzej iz Metlike jutri vabi na vodene oglede muzejskih zbirk z delavnicami v Metliki, Semiču in Vinici. Delavnico za otroke bodo pripravili tudi v črnomaljskem kulturnem domu, v Kulturnem centru Semič pa je KUD Jožeta Mihelčiča v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj in Glasbeno šolo Črnomelj včeraj pripravil prireditev, na kateri so nastopili Luka Kambič z diatonično harmoniko, pevska skupina Šokice in Katja Pezdirec s tamburico ob spremljavi pianista Andreja Kuniča.

Na prireditvi v Semiču so predstavili tudi brošuro o geografu in zgodovinarju Ivanu Simoniču, ki se je leta 1905 rodil na Vinjem Vrhu pri Semiču. Brošuro je izdala Knjižnica Črnomelj, ki je ob tej priložnosti v avli Kulturnega centra pripravila tudi razstavo o Simoniču in predvsem njegovem znanstveno-raziskovalnem delu, s katerim se je začel ukvarjati že v študentskih letih.

Po upokojitvi se je osredotočil predvsem na belokranjske gradove in najjužnejša belokranjska naselja, o katerih je napisal več razprav. A njegove načrte o nadaljnji raziskavi zgodovine belokranjskih gradov mu je leta 1979 preprečila smrt.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

