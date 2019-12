Krka izgubila v Beogradu

2.12.2019 | 07:50

Krka ima v ligi ABA zdaj pet porazov in štiri zmage. (Foto: KK Partizan NIS, spletna stran KK Krka)

Beograd, Novo mesto - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Aba izgubili v gosteh s Partizanom z 80:102 (20:22, 37:46, 56:69). Krkaši so priključek držali skoraj do konca prvega polčasa, oziroma, dokler so zadevali mete za tri točke. V prvem polčasu so trojke metali 8:17, vseeno pa so že ob odmoru zaostajali za devet točk.

Razlika je v nadaljevanju hitro poskočila na dvajset točk, tako da je bil preostanek tekme zgolj formalnost. Na koncu je bilo zanimivo razmerje dosojenih osebnih napak, 31:20 v korist Krke in posledično prostih metov. Partizan jih je imel na voljo kar 40 ali 21 več od Krke, zadel pa jih je 37, so dogajanje na parketu povzeli na STA.

Pri Krki je s 24 točkami izstopal Glenn Cosey (trojke 5:8), 15 pa jih je dosegel Marko Jošilo (trojke 3:5).

Trener Novomeščanov Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: »Čestitke Partizanu. Ni veliko za povedati. Bili so boljši, z veliko energije so šli v tekmo in videlo se je, da so spočiti. Ne morem se znebiti vtisa, da smo imeli svoje priložnosti, a na koncu te majhne stvari prinesejo razliko. Pripravljali smo se za tekmo, a nismo uspeli tega ostvariti in Partizan je zasluženo zmagal.«

Andrea Trinchieri, trener Partizana, pa ocenil: »Neprijetno je 40 minut igrati in se braniti proti moštvu s petimi strelci na parketu. V drugem polčasu smo bili veliko boljši, igrali smo konkretno. Ni bilo fantastično, a naredili smo posel, kot je bilo treba. Imeli smo dosti energije, videlo se je, da smo se spočili.«

Novomeščani so v ligi ABA s štirimi zmagami in petim porazi deveti. V prihodnjem krogu bodo v soboto ob 20. uri gostili Mornar iz Bara, pred tem pa jih v sredo čaka tekma domačega prvenstva v Podčetrtku.

* Dvorana Štark, gledalcev 2500, sodniki: Obrknežević (Srbija), Koljenšić (Črna gora), Hadžić (Hrvaška).

* Partizan: Walden 11 (5:6), Zagorac 16 (2:2), Gordić 4 (4:4), Jaramaz 17 (8:8), Miletić 4 (2:2), Veličković 9 (2:3), Birčević 20 (3:4), Peiners 12 (8:8), Mosley 9 (3:3).

* Krka: Cosey 24 (3:3), Jones 5 (1:2), Marinelli 11 (6:6), Stipaničev 2 (2:2), Đapa 7 (2:2), Jošilo 15 (2:2), Rakičević 2, Lapornik 4 (1:2), Ramljak 10.

* Prosti meti: Partizan 37:40, Krka 17:19.

* Met za tri točke: Partizan 13:27 (Birčević 5, Zagorac 4, Walden 2, Jaramaz, Veličković), Krka 13:33 (Cosey 5, Jošilo 3, Ramljak 2, Đapa, Marinelli, Lapornik).

* Osebne napake: Partizan 20, Krka 31.

* Pet osebnih: Lapornik (28.).

M. Ž.