Pešec, ki je povzročil nesrečo, hudo poškodovan

2.12.2019 | 11:00

Ukradena avtomobila, ki so jo včeraj zasegli na mejnem prehodu Obrežje. (Foto: PMP Obrežje)

Metliški policisti so bili v soboto nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika v Jugorju pri Metliki. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 43-letni pešec, ki je prečkal cesto v trenutku, ko je iz smeri Metlike pravilno pripeljala 54-letna voznica. Pešca, ki je po trčenju hudo poškodovan obležal na cesti, so reševalci oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico.

Treznil se je na policiji

Novomeški policisti so med kontrolo prometa v okolici Novega mesta v noči na nedeljo ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi se vrstijo kot po tekočem traku

Na Podbevškovi ulici v Novem mestu je med četrkom in prtkom nekdo vlomil v dve tovorni vozili in odnesel agregata. Škode je za okoli 2500 evrov.

Na delovišču v okolici Trebnjega pa je v istem času neznanec poškodoval delovni stroj in lastniku povzročil za več kot 3000 evrov škode.

Na parkirišču pokopališča v Trebnjem je v petek okoli 19. ure nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice ukradel denar.

V Črešnjicah pa nekdo med 19. in 21.30 skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je ključ in lastniku povzročil za okoli 600 evrov škode.

Med petkom in soboto je na Košenicah v Novem mestu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo, pregledal prostore in našel ter odnesel denar in nakit.

V okolici Semiča pa je nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 250 evrov škode.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v času njegove odsotnosti, med 26. in 30. novembrom v Trebnjem nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanje in ukradel nakit, telefon in ročno uro.

Na parkirišču pokopališča v Velikem Gabru je v soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil ter odnese torbico z denarjem in dokumenti. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1200 evrov.

V Družinski vasi je v soboto neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ostali so brez zlatega nakita in denarja, škode je za 2000 evrov.

V Lokvah na območju Krškega je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel bakren del kotla za žganjekuho.

Pijan moški razbijal in nadlegoval svojce

Metliške policiste so včeraj na pomoč poklicali iz zasebnega prostora v okoli Metlike, kjer naj bi pijan moški razbijal inventar in nadlegoval svojce. 49-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Odkrili in zasegli ukradeni vozili

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila iz Bolgarije, ki je na tovornem in priklopnem vozilu prevažal deset osebnih avtomobilov. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenih vozil. Med pregledom oznak in po preveritvah v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da sta bila dva avtomobila ukradena v Italiji. Audi A8 in Mercedes B170 so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli 90 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih treh dneh med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 90 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Dečina, Dobova, Jesenice in Vrhe. Policijski postopki s 75 državljani Pakistana, petimi državljani Tunizije, po tremi državljani Maroka in Afganistana, dvema državljanoma Nepala, državljanom Gruzije in državljanom Srbije še niso zaključeni.

M. Ž.