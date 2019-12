Odprli prenovljeno vaško središče

2.12.2019 | 12:25

Novomeški župan Gregor Macedoni (levo) in predsednik krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar sta s prerezom traku uradno odprla prenovljeno središče Gabrja. Desno Danilo Malnar, predsednik gradbenega odbora.(Foto: M. L.)

Župnik župnije Brusnice je blagoslovil naložbo.(Foto: M. L.)

Slovesnost so pospremili tudi praporščaki, zbrani ob spomeniku NOB, ki so ga v vasi ohranili na preurejenem prostoru. (Foto: M. L.)

Gabrje - V Gabrju (pod Gorjanci) so to poletje preuredili vaško središče, ki so ga v soboto tudi uradno odprli. Preureditev je plačala Mestna občina Novo mesto, ki je za naložbo plačala skupno nekaj manj kot 190.000 evrov.

V tem delu vasi, ki mu prebivalci pravijo »pri spomeniku«, so med prenovo zgradili krožno avtobusno obračališče z nadstreškom za potnike ter, prestavili in prenovili spomenik NOB. Med preurejanjem, ki so ga začeli junija, so porušili stanovanjsko hišo in gasilsko orodjarno, namesto te bodo gasilci s pomočjo občine zgradili nadomestno pri gasilskem in kulturnem domu na Gomilah.

Na slovesnosti ob odprtju so simbolično posadili dva Gabra, dva zato, ker sta v krajevni skupnosti Gabrje dve vasi, Gabrje kot središče krajevne skupnosti in Jugorje. Ob odprtju so zbrane nagovorili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar, vodja gradbenega odbora Danilo Malnar in predsednik krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Peter Moravec, obnovljeno vaško središče je blagoslovil župnik v brusniški župniji Lojze Brce.

Kot sta povedala župan in predsednik krajevne skupnosti, bodo omenjeni del vasi še dodatno uredili kot prostor za druženje in prireditve. Dogodek so z nastopi pospremili učenci Osnovne šole Brusnice pod mentorstvom Milene Jaklič, Mešani pevski zbor Revoz z zborovodkinjo Cvetko Krampelj, Rogisti Lovske družine Trdinov vrh ter z uvodnima himnama glasbeni duet Klara Malnar na flavti in Neja Luzar na violini.

M. L.

