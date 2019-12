Slovenija piha 0,0

2.12.2019 | 13:40

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Začela se je tretja in hkrati letošnja zadnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Policijo ter nevladnimi organizacijami. Z akcijo želijo na javnost znova nasloviti pomembno opozorilo: »Alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi močno vplivajo na naše psihofizične sposobnosti in znatno poslabšajo možnosti za varno sodelovanje v prometu!«

Akcija bo potekala ves december, saj gre za zadnji mesec v letu, ki ga zaznamujejo številna praznovanja in zabave. V tem času bodo policisti vse do 31. decembra poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah, do 20. decembra pa si lahko tisti, ki bodo napihali 0,0, prislužijo vstopnice za obisk koncerta.

Vpliv alkohola na naše sposobnosti je prepogosto podcenjen. Dokler se ne pokažejo vidni in vedenjski znaki močne alkoholiziranosti, kot na primer zanašanje, dvojni vid, zapletanje v govoru, so mnogi prepričani, da lahko sodelujejo v prometu. Nekaterih posameznikov pa žal tudi takšno stanje alkoholiziranosti ne odvrne od udeležbe v prometu.

»Zaskrbljujoče je, da se povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zvišuje. V letošnjem letu znaša kar 1,55 promila oz. 0,73 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. V primerjavi z lanskim letom se je povprečna stopnja povišala za 0,22 promila. Letošnji rekorder je imel kar 3,7 promila ali g alkohola/kg krvi oz. 1,75 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka,« je opozorila v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko.

Po njenih besedah je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč letos umrlo že 31 oseb, kar je 55 odst. več kot lani. 659 ljudi je bilo zaradi alkoholiziranih povzročiteljev lažje in hudo telesno poškodovanih. Obenem je zaradi vožnje pod vplivom drog sedem povzročiteljev, od teh so bili štirje tudi pod vplivom alkohola, povzročilo smrt osmih oseb.

»To so podatki, ki nas vedno znova pretresejo in opomnijo, kako uničujoče posledice imajo alkohol in droge v prometu. Zato znova opozarjamo, da ste le s trezno glavo del odgovorne udeležbe v prometu. Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi ne sodijo v promet v nobenih okoliščinah in pod nobenimi pogoji. Gre za osebno odločitev posameznika v prometu, posebej pa pri vožnji, da se tem substancam povsem odpove,« je poudarila in dodala, da mora ničelna toleranca do vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi postati predpogoj naše prometne kulture, da bodo slovenske ceste varnejše za vse udeležence.

Vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun je povedal, da bodo policisti poleg preverjanja, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog, izvajali tudi poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola. In sicer bodo preverjali, kje oz. v katerih gostinskih lokalih so vozniki, ki bodo kasneje kontrolirani v poostrenem nadzoru ali kot udeleženci hujših prometnih nesreč z višjo koncentracijo alkohola v izdihanem zraku, pred tem uživali alkoholne pijače. Poleg tega bodo kontrolirali tudi točenje alkohola mladoletnim osebam in alkoholiziranim posameznikom, predvsem v različnih lokalih.

V času nacionalne akcije bodo po vsej Sloveniji potekale tudi številne aktivnosti, preventivni dogodki in delavnice.

M. Ž.