Koncert in dobrodelni sejem

2.12.2019 | 17:20

V spored so uvrstili veliko pevskih in instrumentalnih nastopov. (Foto: M. L.)

Obiskovalci koncerta so do zadnjega kotička napolnili šolski prostor. (Foto: M. L.)

Tudi dobrodelni sejem je bil dobro obiskan.(Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je z nedavnim tradicionalnim božično-novoletnim koncertom in dobrodelnim sejmom naredila lep uvod v praznični december in hkrati zbirala denar za šolski sklad.

Na prireditvi so v glasbenem sporedu nastopili učenci te šole in Glasbene šole Krško.

Zbrane sta pozdravila župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in ravnateljica šole Melita Skušek. Spored sta povezovala Urban Urh Jakše in Žiga Luštek. Za dobrodelni sejem, s katerim so imele na šoli največ organizacijskega dela Lidija Stipanič, Martina Perašin in Mateja Kosovan, so v dneh pred prireditvijo pripravili okrog dvesto adventnih venčkov in preko osemdeset kilogramov piškotov. Pri izdelavi venčkov so sodelovali tudi učenci prvega razreda.

M. L.

