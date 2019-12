Kaj je gorelo v Bršljinu?

2.12.2019 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes nekaj pred 8. uro zjutraj so v Bršljinu v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pregledali gostinski objekt, kjer naj bi gorele saje v dimniku. Požara ni bilo, poročajo dežurni na 112.

Ob 13.25 so na gladini reke Krke pod Kandijskim mostom v Novem mestu občani opazili belo peno. Gasilca GRC Novo mesto sta na kraju odvzela vzorec in izmerila pH vrednost. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so še navedli v današnjem sporočilu ReCO Novo mesto. Z območja Posavja in Bele krajine o izrednih dogodkih danes ne poročajo.

M. M.