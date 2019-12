V avtu zaklenjeni trije otroci

3.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 16.22 uri so gasilci PGD Št. Jurij in PGD Grosuplje v Mali vasi pri Grosupljem s tehničnim posegom iz vozila rešili tri otroke, ki so bili zaklenjeni v osebnem vozilu.

Gorela dva avtomobila

Sinoči ob 22.50 uri je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu na travniku gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ogenj pogasili. Vozilo je v celoti uničeno.

Ob 12.16 je prišlo do požara v zadnjem delu osebnega vozila na Adamičevi cesti v Grosupljem. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, ki so odstranili goreče orodje iz zadnjega dela vozila, ga pogasili in tudi pregledali vozilo s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2;

- od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica ribniki izvod Gregorčič med 8. in 14. uro.

M. K.