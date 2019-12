Dan, namenjen kulturi

3.12.2019 | 08:35

Sneženi France Prešeren in Julija, ki ju je pred leti izdelal novomeški kulturnik Rudi Škof. (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana - Na današnji 3. december, dan rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna, bodo kulturne ustanove ponovno odprle svoja vrata. Na Ta veseli dan kulture, ki bo letos 20. po vrsti, se bodo po vsej Sloveniji zvrstile razstave, predstave, vodenja, delavnice in drugo. V Atriju ZRC pa bodo predstavili novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran, najava STA.

Po vsej državi se bo zvrstilo več kot 300 brezplačnih dogodkov, namenjenih vsem starostnim skupinam. Dogodki s podrobnimi opisi so zbrani na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in omogočajo razvrstitev glede na regijo, starostno skupino, zvrst in druge karakteristike, so, kot piše STA, sporočili z ministrstva za kulturo.

M. Ž.