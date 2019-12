Trškogorsko srce se zgleduje po Miklavžu

3.12.2019 | 12:05

Jožica Verček (levo) je donacijo izročila direktorici VDC (Foto: M. L.)

Neža Bobnar (Foto: M. L.)

Trška gora - Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce je včeraj na Trški gori pri zidanici Verček na Pušelšanku pri Botri Jožefini predalo denarno donacijo Varstveno delovnemu centru Novo mesto kot prispevek pri izdelavi klančine.

Donacijo je predsednica društva Jožica Verček izročila direktorici Varstveno delovnega centra Romani Trpin.

Denar, ki ga je podarilo društvo, je izkupiček za slike, ki so jih društvu podarili ljubiteljski slikarji iz Društva likovnikov Trebnje. Ti so slikali na pobudo društva Trškogorsko srce in pri tem izbrali motive s Trške gore.

S sinočnjim dogodkom so tudi obudili tradicijo miklavževanja, ki so ga predstavili kot izraz darovanja in dobrote. Dogodka sta se udeležili kar dve cvičkovi princesi: sedanja, Simona Petretič, ki je tudi nagovorila zbrane, in nekdanja, Eva Somrak.

V priložnostnem sporedu so nastopili ženski pevski zbor Rezin'ce, ki deluje pri društvu Trškogorsko srce, recitatorka Neža Bobnar, harmonikar Žan Rataj ter glasbeni duet Jani Lipičnik na kitari in Luka Ban na harmoniki.

M. L.

Galerija