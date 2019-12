Kar trije poškodovani v prometni nesreči

3.12.2019 | 10:30

Foto: Arhiv DL

V včerajšnjih jutranjih urah so policisti obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo udeležence prometne nesreče. Ugotovili so, da je prometni nesrečo v Družinski vasi povzročila 34-letna voznica, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil, ki ga je pred njo vozila 40-letna voznica. V nesreči se je lažje poškodovala 34-letna voznica in dva otroka v njenem vozilu. Policisti bodo zoper povzročiteljico zaradi kršitev cestno prometnih predpisov uvedli postopek o prekršku.

Ukraden avto bodo vrnili lastniku

Novomeški policisti so bili obveščeni, da je na Šegovi ulici v Novem mestu zapuščenem osebni avtomobil brez registrskih tablic. Med preverjanjem so ugotovili, da gre za Renault scenic, ki je bil pred nekaj dnevi ukraden na Šukljetovi ulici v Novem mestu. Okoliščine še preverjajo, po zaključenem postopku pa bodo vozilo vrnili oškodovancu.

Od denar in nakit

V Velikem Gabru je včeraj med 17. in 18. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ter našel in ukradel zlat nakit. Lastnike je z vlomom in tatvino oškodoval za 3500 evrov.

V Gorenjih Skopicah je med 17. in 19. uro neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel 60 evrov.

Med 15. in 22. uro je pa v Martinji vasi nekdo skozi pritlično okno vlomil v hišo ter odnesel denar in zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 6000 evrov.

Bolgar hotel z ukradenim Mercedesom čez mejo

V noči na ponedeljek je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Mercedes E350. Policisti so pri mejni kontroli in pregledu vozila ugotovili, da so identifikacijske oznake vozila ponarejene. Opravili so tudi preveritev v schengenskem informacijskem sistemu, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil avtomobil konec oktobra letos ukraden v Veliki Britaniji. 29-letnemu vozniku iz Bolgarije so odvzeli prostost in ga pridržali ter zasegli avtomobil. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

(See attached file: zaseg 021219.png) Foto: PMP Obrežje

Skrivali so se v srbskih tovornjakih

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so med tovorom našli skrite tri državljane Pakistana in državljana Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V večernih urah so na vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak našli pet državljanov Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 20 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju Dobove, Stranske vasi, Trebnjega, Čateža ob Savi in Gornje Težke Vode izsledili in prijeli 20 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Afganistana, petimi državljani Maroka, štirimi državljani Alžirije, dvema državljanov Iraka in državljanom Sirije še niso zaključeni.

M. Ž.