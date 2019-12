Jaka Jerina zmagal s skladbo Mirna na tekmovanju v Ameriki

3.12.2019 | 13:20

Jaka Jerina na prireditvi Mirna poje 2018 (Foto: Lapego)

Jaka Jerina z dirigentom Johnom Burnom (Foto: osebni arhiv)

Mirna - Ob današnjem dnevu, posvečenem kulturi, lepa novica prihaja iz občine Mirna. Jaka Jerina, ki je v preteklem šolskem letu na Osnovni šoli Mirna poučeval glasbo in vodil pevske zbore, je z avtorsko skladbo z naslovom Mirna zmagal na letošnjem tekmovanju World Projects Composition Competition v Združenih državah Amerike.

Skladba Mirna za simfonični orkester je bila krstno izvedena 11. junija letos v eni najbolj akustičnih dvoran na svetu – v sloviti Carnegie Hall v New Yorku. Med poslušalci je bil tudi njen avtor, akademski glasbenik in profesor glasbe Jaka Jerina: »Hvaležen sem ravnateljici Anici Marinčič, ki me je vzela v službo, in kolektivu, ki me je toplo sprejel. Delo z otroci, še posebej s tistimi v šoli s prilagojenim programom, mi je bilo v veliko veselje. Skupek hvaležnosti in izkušenj v šoli in vtisov samega kraja se odraža tudi v skladbi. Premierna izvedba je bila res nekaj posebnega. Pravo doživetje je, ko svojo skladbo prvič v živo poslušaš v eni izmed najbolj slavnih dvoran na svetu. In čeprav nisem nastopal, sem imel tremo, orkester iz Kalifornije pa je skladbo odlično izvedel. Ta mednarodni dosežek je seveda velika spodbuda za nadaljnje ustvarjanje.«

Po devetih letih dela na Glasbeni šoli Vrhnika je v preteklem šolskem letu nadomeščal odsotno učiteljico glasbe na Osnovni šoli Mirna, kjer je vodil tudi otroške pevske zbore, v katerih je mlade pevce in pevke spodbujal k ustvarjanju avtorskih pesmi, z nekaterimi so se predstavili na lanski tradicionalni prireditvi Mirna poje, so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Mirnski župan Dušan Skerbiš je ob tem dodal: »Vesel in ponosen sem, da se je Jaka odločil za sodelovanje na tekmovanju in mu za zmago iskreno čestitam. S svojim delom na naši šoli je pustil izjemen pečat otrokom in kraju, skladba Mirna pa kaže, da smo vtis nanj naredili tudi mi. Veselim se njegovih naslednjih skladb in upam, da se naše poti spet srečajo.«

World Projects Composition Contest je vsakoletno tekmovanje, na katerega se z eno lastno skladbo za orkester lahko prijavijo skladatelji z vsega sveta, ki morajo poleg tekmovalne skladbe priložiti tudi reference. Jerina je med drugim avtor glasbe za baleta Babica in lonec pravljic, za katero je prejel tudi Prešernovo študentsko nagrado, in Božično drevesce za simfonični orkester ter avtor Vrhniške simfonije za simfonični orkester, mešani pevski zbor, mezzosopran in sopran, ki je bila premierno izvedena ob 40-letnici Glasbene šole Vrhnika leta 2016. Je tudi prejemnik srebrnega priznanja na regijskem tekmovanju pevskih zborov kot zborovodja ŽePZ Tonja, so nanizali na mirnski občini.

Po zadnjem uspehu v Ameriki si želi še več priložnosti za ustvarjanje avtorske glasbe za velike sestave, trenutno največ piše po navdihu, za prihodnje pa upa na več ustvarjanja po naročilu, so še dodali.

M. Ž.