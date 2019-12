Namesto otroškega bo zaživel medgeneracijski park

3.12.2019 | 14:45

Srce soseske so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. (Foto: M. G.)

Kočevje - Kako v objem narave v vseh letnih časih ne glede na starost zvabiti čim več občanov, ki po podatkih številnih raziskav vse več ostajajo v družbi pametne tehnologije, bodo v Kočevju pokazali z vzorčnim primerom preureditve zastarelega in neurejenega otroškega igrišča v Kidričevi ulici v medgeneracijski park. Ta bo postal prostor sestajanja, druženja, rekreacije in številnih dejavnosti, ki jih bodo skozi delavnice oblikovali uporabniki različnih generacij sami. Projekt so poimenovali Srce soseske.

Kot je dejala krajinska arhitektka Tanja Štajdohar Urh, ki sodeluje pri njegovi postavitvi, nova parkovna ureditev ponuja možnost aktivnega preživljanja prostega časa na sodobnih igralih ali zelenici ne le otrokom, temveč tudi starejšim, ki se prav tako premalo gibljejo. Njih bodo na desni strani ob vstopu v park pričakala med drugim tudi mize za šah, igro človek ne jezi se in namizni tenis, klop za počitek in še kaj. Leva stran parka, ki bo ograjen, bo namenjena otrokom, ki bodo prosti čas preživljali v svetu domišljije s pomočjo številnih igral.

Medgeneracijsko sožitje bo povezovala večja zelenica z rahlo vzpetino, ki bo lahko prostor z oddih ali kakšno drugo namembnost, denimo tudi za gredice okoliških stanovalcev, o čemer bodo uporabniki razpravljali na delavnicah, ki jih bodo začeli izvajati marca prihodnje leto.

»Nadalje si želimo, da bi uporabnike spodbujali o pomembnosti zasaditve celotne površine, tudi z grmovnicami in drugim rastlinjem. Skratka, biotska pestrost naj park obdane v mavrične barve našega okolja,« se nadeja Tanja Štajdohar Urh.

Časovna dinamika postavitve soseske je odvisna od vremenskih razmer, vsekakor pa bo zaživela pomladi prihodnje leto. Vodilni projektni partner je Komunala Kočevje, pri tem poleg občine Kočevje sodeluje tudi Klub mladih Kočevje.

Partnerski projekt je vreden 135.000 evrov, za katerega bo okoli 80 tisoč evrov prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, preostali delež pa bodo pokrili občina Kočevje in partnerji. Naložba se izvaja v okviru uresničevanja razvojne strategije lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki jo sofinancira Evropski skladi za regionalni razvoj.

M. Glavonjić