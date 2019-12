Evropski denar za cono pri Pildu

3.12.2019 | 18:00

Poslovna cona pri Pildu (Foto: M. B.-J.)

Ljubljana, Metlika - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Cona pri Pildu – 2. etapa«. Za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.

Kot so sporočili iz omenjene službe Vlade, je namen projekta komunalno opremiti in v operativno stanje vzpostaviti 1,86 hektara osrednjega dela poslovne cone Pri Pildu, od česar bo 1,08 hektara prostih uporabnih površin za gospodarstvo. Naložba obsega izgradnjo skupaj 360 metrov ceste in parkirišča za tovornjake, pločnika, cestne razsvetljave, 352 metrov fekalne kanalizacije in 188 metrov vodovoda.

»Novozgrajena komunalna infrastruktura bo domačemu gospodarstvu ponudila ustrezne pogoje za delovanje, rast in razvoj ter omogočila gospodarski razvoj občine Metlika in Bele krajine, prispevala k nastanku novih delovnih mest, izboljšanju ekonomskega položaja občanov in k izboljšanju pogojev bivanja,« so zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.