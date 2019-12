Šentjernejski svetniki pozitivno mnenje dali Aljoši Šipu

3.12.2019 | 16:20

Aljoša Šip na predstavitvi občinskemu svetu (Foto: A. P.)

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so sinoči na nadaljevanju druge izredne seje v tem mandatu, na kateri so odločali o izdaji mnenja o kandidatih za ravnatelja oz. ravnateljico tamkajšnje osnovne šole, pozitivno mnenje kot edinemu izmed treh kandidatov dali Aljoši Šipu, ki prihaja iz ljubljanskega konca.

Kot smo že poročali, so se na razpis Sveta zavoda Osnovne šole Šentjernej v zakonitem roku prijavili Zvonka Potočar, Viktorija Rangus in Aljoša Šip ter vsi izpolnjevali vse formalne pogoje. Svet zavoda šole pa mora, kot določajo predpisi, pred glasovanjem pridobiti predhodna mnenja učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti.

Trojica kandidatov je tako minuli četrtek svojo vizijo vodenja in razvoja šole predstavila občinskim svetnikom, ki so jim zastavili tudi kar precej vprašanj in se na koncu odločili, da si bodo vzeli še nekaj časa za razmislek in dokončno mnenje oblikovali v ponedeljek na nadaljevanju izredne seje. O vsakem so glasovali posebej, največ glasov pa je, kot že zapisano, prejel Šip. Kdo bo nova ravnateljica oz. ravnatelj bodo odločali na Svetu zavoda, nato pa bo svoje mnenje dalo še ministrstvo.

M. Ž.

