Gasilci do onemoglega

4.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 7.37 uri so v Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom vstopili v stanovanje v večstanovanjskem objektu, kjer je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Lozar.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1,

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.