»Najbolj ambiciozen in razvojno naravnan proračun«

4.12.2019 | 08:00

Šmarješki svetniki so sprejeli proračun za 2020 v prvem branju.

Šmarješke Toplice - Z devetimi glasovi so šmarješki svetniki na zadnji občinski seji sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto v prvem branju (dva svetnika sta se vzdržala). Prihodki znašajo skoraj 4,5 milijona evrov, odhodki so še precej višji, načrtovani v višini nekaj manj kot 5,7 milijona. Predlog je do 13. decembra v javni razpravi, ko so možni predlogi svetnikov in občanov.

Računovodkinja Darja Voglar in Melanie Kupec, višja svetovalka za razvoj, obe novozaposleni na občini Šmarješke Toplice.

Kot je svetnikom med drugim povedala računovodja Darja Voglar, gre za 53 odstotkov investicijskih odhodkov, kar pomeni nekaj več kot 3 milijone evrov.

Župan Marjan Hribar je tako predlog proračuna za 2020 označil za enega najbolj ambicioznih in razvojno naravnih doslej, »veliko postavk smo izpeljali zelo gospodarno in učinkovito, prednost smo dali projektom, kjer je možno denar pridobiti še drugje, obenem pa smo poskrbeli za uravnotežen razvoj vseh delov občine.« Občina bo pristopila k odprodaji občinskega premoženja, ki ga za svoje delovanje ne potrebuje, predvidoma se v letu 2020 ne bo zadolževala.

V predlogu proračunu za obnovo lokalnih cest namenjajo več kot 400 tisoč evrov, za področje gospodarstva pa 927 tisoč evrov, od tega 508 tisočakov za uresničitev in izgradnjo poslovne cone Kronovo. Hkrati bosta zaživeli dve turistični atrakciji, skupaj vredni dobrih 200 tisoč evrov: urbana prenova Klevevških toplic in t.i. izvir cvička, za kar so pridobili 80 odstotkov nepovratnih sredstev.

Od leve proti desni: Branko Zoran, Aleksander Pavlič, strokovna sodelavka v občinski upravi Lidija Radkovič in podžupan Franc Anderlič.

Pomembno področje je tudi varovanje okolja in naravne dediščine, za kar namenjajo milijon evrov. Več kot pol milijona evrov bo šlo za ureditev kanalizacije na Vinici in v Šmarjeti, kjer se po županovih besedah v zadnjih dvanajstih letih ni veliko naredilo, poskrbeli bodo tudi za vodovod in ceste. »Gre za celovito urejanje javne infrastrukture, podobno kot v Žalovičah,« pravi župan. Urejanja kanalizacije se bo občina lotila tudi v Dolenjem Kronovem (tu načrtujejo s spremembo OPN urediti še čolnarno), v Zburah, Beli Cerkvi in Šmarjeških Toplicah.

Svetnik iz Zbur in podžupan Franc Anderlič je predlog proračuna pohvalil in poudaril, da je za občane ključnega pomena, da imajo vodo, kanalizacijski sistem in dobre ceste. Ker se tu dela veliko, je zadovoljen, sicer pa bodo v Zburah prenavljali gasilski dom in dobili nogometno igrišče.

Najbolj kritična sta bila v razpravi svetnika Aleksander Pavlič in Branko Zoran, ki sta med drugim spraševala o odkupu zemljišč v Klevevški Toplici, o vodovodu Vinji Vrh visoka cona, Pavlič je bil kritičen tudi, ker so vse gradivo oz. podatke in obrazložitve proračuna svetniki dobili šele na dan seje, zato se je pri sprejemanju te točke vzdržal. Župan je menil, da demokratično odločanje nikakor ni ogroženo. Več o razpravi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija