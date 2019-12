Trideset let ustvarjalnega žuborenja na Jurčičevi domačiji

4.12.2019 | 09:15

Najmlajši so se predstavili z improvizacijo krajše predstave Pod medvedovim dežnikom. (Foto: G. S)

Župan Dušan Strnad je društvu ob jubileju podelil spominski kovanec Prijetno domače.

Na ogled do postavili bogato zbirko likovnih del.

Muljava - Na Jurčičevi domačiji na Muljavi je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ob društvu z močno gledališko tradicijo zrastlo še eno društvo, ki se lepo vključuje v poslanstvo muzeja. To je Kulturno društvo Kresnička, ki je nedavno obeležilo 30-letnico delovanja in na ogled postavilo bogato zbirko likovnih del različnih ustvarjalcev, so sporočili iz ivanške občine.

»Danes je galerija Kresnička na Jurčičevi domačiji prostor tridesetletnega ustvarjalnega kipenja in žuborenja na likovnem, literarnem, galerijskem in etnografskem področju. Vsako srečanje je svojevrsten praznik, poklon likovnih ustvarjalcem – mladim in modrim, poklon slovenski besedi, medgeneracijskemu sožitju in lepoti življenja«, je o slavljenki Kresnički povedala Tatjana Lampret, ki diha z njo že vsa tri desetletja.

Da je iskra preskočila na Kresničko sta predvsem zaslužna Štefan Horvat, ambasador slovenske ljubiteljske likovne kulture, slikar in častni občan Ivančne Gorice ter akademski kipar Boris Prokofjev, ki sta že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v nekdanji skupni občini Grosuplje začela s prebujanjem likovne dejavnosti. Najdaljšo tradicijo ima prav likovna dejavnost in z njo 25 zaporednih izvedb delovnih srečanj slikarjev, poimenovanih Ex tempore Muljava, na katerih se je v vseh letih zvrstilo preko 150 slikarjev. Razvilo se je tudi literarno področje, saj se člani radi vračajo k svojemu vzorniku Josipu Jurčiču in s tem odkrivajo bogastvo literarne zapuščine, so navedli v sporočilu za javnost.

Nepogrešljivi del društva so tudi najmlajši. V društvu se preizkušajo skoraj na vseh področjih - od glasbe do gledališča, likovnega ustvarjanja, plesa in giba ter arhitekture. Na tokratni jubilejni prireditvi so se predstavili z improvizacijo krajše predstave Pod medvedovim dežnikom.

Domači župan Dušan Strnad se je zahvalil vsem Muljavcem, saj skrbno in odgovorno nadaljujejo poslanstvo ter tradicijo rojaka Josipa Jurčiča. Povedal je še, da si na občini močno prizadevajo, da leto 2021, ko bo Slovenija predsedovala v evropski uniji, postane Jurčičevo leto. Takrat bo namreč minilo 150 let, odkar je Jurčič postal urednik slovenskega naroda. Ob tej priložnosti je župan društvu, ki ga vodi Borut Lampret, izročil spominski kovanec Prijetno domače.

M. Ž., Foto: G. Stopar

